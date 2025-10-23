B1 Inregistrari!
Surpriză în bucătărie! Legumele și fructele congelate sunt mai hrănitoare decât cele proaspete, spun specialiștii

Ana Beatrice
23 oct. 2025, 21:43
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Sunt legumele congelate mai sănătoase decât cele proaspete
  2. De ce aleg tot mai mulți români legumele și fructele congelate

Legumele și fructele congelate pot fi chiar mai hrănitoare decât cele proaspete, susțin tot mai mulți nutriționiști. Secretul stă în modul corect de conservare și preparare, care menține vitaminele și mineralele intacte. Produsele congelate imediat după recoltare își păstrează mai bine nutrienții decât cele uitate zile întregi în frigider. Cererea pentru legume și fructe congelate a crescut cu aproximativ 20% în ultimii ani, spun specialiștii.

Sunt legumele congelate mai sănătoase decât cele proaspete

Nutriționistul Șerban Damian susține că legumele congelate pot fi mai hrănitoare decât cele proaspete, dar păstrate prea mult timp în frigider. Culegerea, transportul și depozitarea îndelungată reduc semnificativ conținutul de vitamine din produsele considerate „fresh”.

Specialiștii avertizează însă că valoarea nutritivă depinde mult de modul corect de preparare. „Ideal este să le găteşti rapid, la abur, direct din congelator. Trebuie să eviţi decongelarea lentă, la temperatura camerei, pentru că în acest fel se mai pot pierde o parte dintre vitaminele solubile. În special, vitamina C”, a transmis Carmen Brumă, notează observatornews.ro.

În plus, este important ca legumele congelate să fie separate, fără bucăți lipite sau acoperite de strat gros de gheață. Prezența blocurilor de gheață poate semnala că produsul a fost recongelat, pierzându-și din calitate și gust. Totodată, legumele congelate au de obicei mai puține pesticide, deoarece sunt spălate industrial înainte de a fi înghețate.

De ce aleg tot mai mulți români legumele și fructele congelate

De patru ani, tot mai mulți români aleg legumele și fructele congelate, iar vânzările sunt în continuă creștere. Anul trecut, România a importat aproape 131.000 de tone de legume congelate, cu 20.000 de tone mai mult decât în urmă cu doi ani. În sezonul rece, legumele proaspete sunt greu de găsit, iar prețurile lor cresc considerabil.

De exemplu, jumătate de kilogram de fasole verde proaspătă costă 15 lei pe platformele de livrare online. În schimb, aceeași cantitate de fasole congelată costă doar 9,5 lei în supermarketuri. Tot mai multe magazine oferă mixuri de legume pentru supe, mâncăruri rapide sau smoothie-uri.

Michael Kaisser, directorul unei platforme de livrare, spune că majoritatea produselor congelate provin din România. Totuși, există și fructe și legume exotice aduse din străinătate, pentru a completa gama disponibilă. 

