Ce nu știai despre Sfântul Cuvios Zaharia, prăznuit pe 24 martie. Rugăciunea care îți poate aduce liniște și ajutor

Ana Beatrice
24 mart. 2026, 12:46
Sursă Foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Cuvios Zaharia
  2. Ce semnificație are ziua de 24 martie pentru credincioși
  3. Rugăciunea pentru iertare de păcate şi ajutor în momente dificile

Pe 24 martie, credincioșii ortodocși marchează o zi deosebită, în ajunul marii sărbători a Bunei Vestiri. În această zi este prăznuit Sfântul Cuvios Zaharia, considerat o figură duhovnicească importantă. El este recunoscut pentru viața sa ascetică și pentru credința sa profundă. Sărbătoarea este însoțită de rugăciuni și pomeniri speciale în biserici.

Cine a fost Sfântul Cuvios Zaharia

Sfântul Cuvios Zaharia a fost un monah care și-a dedicat întreaga viață lui Dumnezeu, alegând drumul aspru al nevoinței, postului și rugăciunii neîncetate. A trăit departe de agitația lumii, în liniște și smerenie, căutând desăvârșirea sufletească printr-o viață simplă și curată. În tradiția creștină, este amintit ca un om al înțelepciunii și al echilibrului interior. El a pus mereu mai presus de toate credința și apropierea de Dumnezeu.

Se spune că prin răbdare, disciplină și lepădare de sine, Sfântul Zaharia a reușit să devină un exemplu viu de trăire autentică în credință. Nu a căutat slava lumii, ci liniștea sufletului, iar tocmai această alegere l-a făcut respectat și urmat de cei din jur, potrivit crestinortodox.ro.

Ce semnificație are ziua de 24 martie pentru credincioși

Sărbătoarea Sfântului Zaharia este un prilej de reculegere și întărire spirituală. Credincioșii sunt încurajați să urmeze modelul său de viață simplă și curată, punând accent pe rugăciune, iertare și echilibru interior. De asemenea, această zi amintește de importanța credinței în viața de zi cu zi și de puterea exemplului personal în comunitate.

Rugăciunea pentru iertare de păcate şi ajutor în momente dificile

În ajunul Bunei Vestiri, credincioșii își îndreaptă rugăciunile către Sfântul Cuvios Zaharia. Aceștia îi cer ajutor pentru a le lumina drumul și a le da putere în fața încercărilor. Este un moment de liniște și speranță, în care mulți caută sprijin pentru a depăși mai ușor greutățile vieții.

„A prorocului Tău, Doamne, Zaharia pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad; şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Adâncimi de Minuni şi Noian de daruri cunoscându-te şi lămurit ştiindu-te pe tine, Preacurată Născătoare de Dumnezeu şi Nădăjduind în ocrotirea ta, neîncetat alergăm către al tău Acoperământ.

Fă pe Stăpânul, cu rugăciunile tale, Desăvârşit Milostiv către cei ce săvârşesc cu credinţă sfântul şi însemnatul tău praznic, de Dumnezeu insuflate şi te cinstesc pe tine cu dragoste, ca pe un prooroc şi preaadevărat grăitor de cele Dumnezeieşti. Amin”

Sfântul Nicon, soldatul devenit martir. Povestea celor 199 de ucenici uciși pentru credință
