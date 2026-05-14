„Erau oricum prea puține (spre zero) șanse”: Echipa Neatza se mărește după ce o vedetă a anunțat că este însărcinată

Flavia Codreanu
14 mai 2026, 11:36
sursă foto: Instagram/Neatza cu Răzvan și Dani
Echipa de la Neatza se mărește cu un nou membru, după ce astrologul Bianca Nuțu a dat marea veste că va deveni mămică. Vedeta a împărtășit vestea cu multă emoție, și consideră că sarcina este  un adevărat miracol în viața ei.

Echipa de la Neatza se mărește în curând

Bianca Nuțu este astrologul care, de foarte mulți ani, le spune telespectatorilor în fiecare dimineață ce le rezervă astrele.

„Atunci când mi-am anunțat familia că eu și Ovidiu suntem împreună, le-am spus că mai mult ca sigur, după accidentul din 2023, Dumnezeu mi-a mai dat o șansă la viață pentru că trebuia să îl întâlnesc pe el. Pe el, dar și pe Horia, băiețelul lui. Multă lume m-a întrebat apoi dacă nu îmi doresc și eu un copil. Au fost persoane care m-a compătimit când le spuneam că eu m-am obișnuit cu gândul că nu voi aduce pe lume un suflețel. Viața mea era plină, fix așa cum era”, a declarat Bianca Nuțu pe rețelele sociale.

Ce probleme a întâmpinat Bianca înainte de a rămâne însărcinată

Vedeta a explicat că se împăcase de mult cu ideea că nu va putea avea copii, având în vedere verdictul dat de medici.

Totuși, evenimentele din viața ei au luat o întorsătură fericită, demonstrând că imposibilul poate deveni realitate atunci când te aștepți mai puțin.

„Medical vorbind, erau oricum prea puține (spre zero) șanse. Și repet, mă împăcasem cu ideea. Doar că Dumnezeu avea cu totul și cu totul alte planuri pentru noi. Miracolele se întâmplă celor care cred în ele”, a adăugat Bianca Nuțu în mesajul său.

Cum au primit colegii vestea

Bucuria a fost imensă în platoul emisiunii de la Antena 1, unde colegii au celebrat momentul. Faptul că Bianca a reușit să rămână însărcinată împotriva oricăror pronosticuri medicale a adus un val de optimism în rândul echipei. Deși a trecut prin perioade dificile, inclusiv un accident grav în 2023, vedeta privește acum cu încredere spre noua etapă din viața ei de mamă.

Mihai Sturzu, despre despărțirile care i-au schimbat viața: Am trăit durerea supremă, dar îi sunt recunoscător lui Dumnezeu
