Acasa » calendar religios » Lumina Sfântă ar putea ajunge în România în ciuda tensiunilor din regiune. Cum decurg pregătirile în Israel

Lumina Sfântă ar putea ajunge în România în ciuda tensiunilor din regiune. Cum decurg pregătirile în Israel

Iulia Petcu
24 mart. 2026, 19:15
Lumina Sfântă ar putea ajunge în România în ciuda tensiunilor din regiune. Cum decurg pregătirile în Israel
sursa foto: X@EllaBella2210
Cuprins
  1. Cum influențează situația de securitate organizarea evenimentului
  2. Ce implicare au autoritățile române în acest proces
  3. De ce rămâne important acest moment pentru credincioși

Autoritățile israeliene anunță continuarea pregătirilor pentru aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim la București, în ciuda contextului de securitate tensionat din regiune. Tradiția pascală rămâne o prioritate pentru ambele state implicate.

Cum influențează situația de securitate organizarea evenimentului

Reprezentanții Israelului subliniază că demersurile logistice sunt deja în desfășurare, chiar dacă există riscuri generate de evoluțiile din Orientul Mijlociu. Autoritățile acordă o atenție sporită măsurilor de protecție.

„În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfăşurare.” a afirmat, pe Facebook, ambasadorul Israelului la Bucureşti, Lior Ben Dor, potrivit Digi24. 

În paralel, instituțiile israeliene lucrează pentru a garanta desfășurarea în siguranță a ceremoniei religioase. Accentul este pus pe prevenirea incidentelor și protejarea participanților implicați.

Ce implicare au autoritățile române în acest proces

Ambasadorul Israelului la București a precizat că instituțiile române sunt informate constant despre evoluția situației. Cooperarea dintre cele două state este esențială pentru organizarea transportului Luminii Sfinte.

„Autorităţile israeliene lucrează pentru a asigura condiţiile necesare desfăşurării în siguranţă a acestei tradiţii vechi şi atât de însemnată. Ambasada României în Israel, precum şi Ministerul Afacerilor Externe al României au fost, de asemenea, informate cu privire la aceste demersuri.” mai adaugă ambasadorul.

Statul Israel își reafirmă, în același timp, angajamentul pentru protejarea locurilor sfinte și garantarea libertății religioase pentru toate comunitățile. Aceste principii sunt menținute în ciuda contextului tensionat.

De ce rămâne important acest moment pentru credincioși

Aducerea Luminii Sfinte este un simbol major pentru credincioșii ortodocși din România, marcând una dintre cele mai importante tradiții pascale. Evenimentul are o puternică încărcătură spirituală și emoțională.

„Ambasada noastră îşi exprimă, totodată, dorinţa de a celebra aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim alături de milioane de credincioşi din România.”, a scris ambasadorul.

