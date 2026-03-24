Armata israeliană a făcut bilanțul după 25 de zile de război în . IDF a anunțat că a bombardat un număr de peste 3.000 de ținte în Iran, de la începutul conflictului, în 28 februarie.

a anunțat într-un comunicat de presă că a bombardat un număr de peste 3.000 de obiective în Iran, de la începutul , în 28 februarie. Cu toate acestea, regimul de la Teheran nu dă semne că ar dori să pună capăt ostilităților, informează EFE. Armata israeliană a făcut aceste precizări după ce, luni, zeci de avioane de vânătoare au finalizat un nou „val de atacuri la scară largă.

au vizat infrastructura din centrul Teheranului, fiind lovite două presupuse centre de comandă aparţinând serviciilor de informaţii. De asemenea, conform comunicatului au fost atacate depozite de arme şi sisteme de apărare aeriană.

Israelul susține că una dintre facilităţile lovite aparţinea filialei de informaţii a Gărzii Revoluţionare, iar cealaltă Ministerului Informaţiilor iranian.

În total, în raidul de luni seară, au fost bombardate peste 50 de ţinte în nordul şi centrul Iranului, se arată în comunicat. Documentul prezintă printre ținte și instalații pentru lansarea şi depozitarea rachetelor balistice.

Conductă de gaze lovită de proiectile israeliene

Cel puţin două proiectile lansate de armata israeliană au lovit marţi dimineaţă devreme o conductă de gaze la o centrală electrică din Khorramshahr. De asemenea, au fost bombardate clădiri administrative la o benzinărie din Isfahan, în centrul ţării, a anunțat agenția de ştiri iraniană Fars.

Anterior, la 18 martie, Israelul a bombardat instalaţiile de la South Pars, cel mai mare zăcământ de gaze din lume. Acesta este împărţit între Iran şi Qatar. Atacul a fost făcut fără implicarea Statelor Unite. Ca ripostă, Iranul a bombardat ținte care țin de infrastructura energetică în toate țările din Golful Persic.

Luni, Donald Trump a anunţat că a ordonat Departamentului de Război să amâne atacurile împotriva centralelor electrice şi a infrastructurii energetice iraniene cu cinci zile. El a spus că a avut „discuţii productive” cu Iranul menite să ducă la rezolvarea ostilităților. Existența acestor discuții a fost dezmințită de Teheran.