Paștele, fără Lumina Sfântă de la Ierusalim? Conflictul din Orientul Mijlociu, în care este implicat și Israel, creează incertitudini cu privire la una dintre cele mai importante tradiții religioase pentru români: aducerea Luminii Sfinte de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

În acest context tensionat, există posibilitatea ca anul acesta credincioșii ortodocși să sărbătorească Paștele fără ca Lumina Sfântă să fie adusă din Țara Sfântă.

De ce au fost anulate pelerinajele la Ierusalim

Cu aproximativ o lună înainte de , pelerinajele tradiționale către Ierusalim, la care participau anual mii de români, au fost anulate din cauza situației de securitate din regiune.

Totodată, transportul Luminii Sfinte către România rămâne incert, deoarece zborurile și deplasările internaționale sunt afectate de conflict.

Din 2009, Lumina Sfântă ajunge în România cu avionul, fiind adusă de o delegație oficială de la Patriarhia Română. Tradiția este una extrem de importantă pentru credincioși, deoarece în Noaptea Învierii lumina este împărțită în bisericile din întreaga țară.

Ce spune Patriarhia Română despre aducerea Luminii Sfinte

Autoritățile bisericești spun că monitorizează constant evoluția situației din regiune și caută variante prin care Lumina Sfântă să ajungă, totuși, în România.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, a declarat:

„Ne rugăm și sperăm ca situația să se calmeze cât mai repede. Vom continua să urmărim îndeaproape evenimentele și suntem încrezători că, deși provizoriu, vor exista soluții pentru aducerea Luminii în România, poate chiar prin zboruri speciale sau militare”.

Una dintre opțiunile analizate ar fi transportul Luminii pe cale terestră, dacă situația de securitate o va permite.

Există, totuși, șanse ca Lumina Sfântă de la Ierusalim să ajungă în România?

Specialiștii în teologie sunt de părere că tradiția ar putea fi salvată, chiar și în condițiile actuale.

Arhimandritul Simeon Pintea, lector la Universitatea Babeș-Bolyai, consideră că Patriarhia Ierusalimului va găsi o soluție logistică pentru transmiterea Luminii într-o zonă sigură din apropiere, de unde ar putea fi distribuită ulterior către alte țări.

„Chiar și în aceste vremuri dificile, vor exista modalități logistice pentru ca Lumina să ajungă în toate colțurile lumii creștine”, a declarat Simeon Pintea, potrivit .

Pentru credincioșii ortodocși din România, aducerea Luminii de la Ierusalim reprezintă un moment cu o încărcătură spirituală profundă, iar autoritățile bisericești speră că tradiția va putea fi păstrată, în ciuda dificultăților generate de conflict.