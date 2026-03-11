B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Lumina Sfântă ar putea să nu mai ajungă, în acest an, în România. Ce spune Patriarhia Română

Lumina Sfântă ar putea să nu mai ajungă, în acest an, în România. Ce spune Patriarhia Română

Ana Maria
11 mart. 2026, 10:33
Lumina Sfântă ar putea să nu mai ajungă, în acest an, în România. Ce spune Patriarhia Română
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce au fost anulate pelerinajele la Ierusalim
  2. Ce spune Patriarhia Română despre aducerea Luminii Sfinte
  3. Există, totuși, șanse ca Lumina Sfântă de la Ierusalim să ajungă în România?

Paștele, fără Lumina Sfântă de la Ierusalim? Conflictul din Orientul Mijlociu, în care este implicat și Israel, creează incertitudini cu privire la una dintre cele mai importante tradiții religioase pentru români: aducerea Luminii Sfinte de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

În acest context tensionat, există posibilitatea ca anul acesta credincioșii ortodocși să sărbătorească Paștele fără ca Lumina Sfântă să fie adusă din Țara Sfântă.

De ce au fost anulate pelerinajele la Ierusalim

Cu aproximativ o lună înainte de Paște, pelerinajele tradiționale către Ierusalim, la care participau anual mii de români, au fost anulate din cauza situației de securitate din regiune.

Totodată, transportul Luminii Sfinte către România rămâne incert, deoarece zborurile și deplasările internaționale sunt afectate de conflict.

Din 2009, Lumina Sfântă ajunge în România cu avionul, fiind adusă de o delegație oficială de la Patriarhia Română. Tradiția este una extrem de importantă pentru credincioși, deoarece în Noaptea Învierii lumina este împărțită în bisericile din întreaga țară.

Ce spune Patriarhia Română despre aducerea Luminii Sfinte

Autoritățile bisericești spun că monitorizează constant evoluția situației din regiune și caută variante prin care Lumina Sfântă să ajungă, totuși, în România.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, a declarat:

„Ne rugăm și sperăm ca situația să se calmeze cât mai repede. Vom continua să urmărim îndeaproape evenimentele și suntem încrezători că, deși provizoriu, vor exista soluții pentru aducerea Luminii în România, poate chiar prin zboruri speciale sau militare”.

Una dintre opțiunile analizate ar fi transportul Luminii pe cale terestră, dacă situația de securitate o va permite.

Există, totuși, șanse ca Lumina Sfântă de la Ierusalim să ajungă în România?

Specialiștii în teologie sunt de părere că tradiția ar putea fi salvată, chiar și în condițiile actuale.

Arhimandritul Simeon Pintea, lector la Universitatea Babeș-Bolyai, consideră că Patriarhia Ierusalimului va găsi o soluție logistică pentru transmiterea Luminii într-o zonă sigură din apropiere, de unde ar putea fi distribuită ulterior către alte țări.

„Chiar și în aceste vremuri dificile, vor exista modalități logistice pentru ca Lumina să ajungă în toate colțurile lumii creștine”, a declarat Simeon Pintea, potrivit Știripesurse.

Pentru credincioșii ortodocși din România, aducerea Luminii de la Ierusalim reprezintă un moment cu o încărcătură spirituală profundă, iar autoritățile bisericești speră că tradiția va putea fi păstrată, în ciuda dificultăților generate de conflict.

Tags:
Citește și...
Bancnotele din Marea Britanie ar putea avea un nou design, inspirat din fauna sălbatică
Eveniment
Bancnotele din Marea Britanie ar putea avea un nou design, inspirat din fauna sălbatică
Rețeta ideală pentru sezonul răcelilor: „Supa penicilină”. Preparatul e gata în doar 25 de minute
Eveniment
Rețeta ideală pentru sezonul răcelilor: „Supa penicilină”. Preparatul e gata în doar 25 de minute
Boala „tăcută” care afectează peste 1 milion de români. Simptomele pe care mulți le ignoră
Eveniment
Boala „tăcută” care afectează peste 1 milion de români. Simptomele pe care mulți le ignoră
Românii își schimbă planurile. Tot mai puțini vor să plece la muncă în străinătate
Eveniment
Românii își schimbă planurile. Tot mai puțini vor să plece la muncă în străinătate
Vulcanul Kilauea din Hawaii a erupt. Fântâni de lavă de 400 de metri și cenușă până la 9 km
Eveniment
Vulcanul Kilauea din Hawaii a erupt. Fântâni de lavă de 400 de metri și cenușă până la 9 km
Care sunt cele mai frecvente probleme dentare cu care se confruntă copiii?
Eveniment
Care sunt cele mai frecvente probleme dentare cu care se confruntă copiii?
De câte ore de somn avem nevoie, de fapt? Ce spun specialiștii despre odihna în funcție de vârstă
Eveniment
De câte ore de somn avem nevoie, de fapt? Ce spun specialiștii despre odihna în funcție de vârstă
Ambasadorul Japoniei a relatat pe internet o pățanie din România: “Pantoful meu a fost înghiţit de noroi” (VIDEO)
Eveniment
Ambasadorul Japoniei a relatat pe internet o pățanie din România: “Pantoful meu a fost înghiţit de noroi” (VIDEO)
Percheziții la contrabandiștii cu țigări. Poliția a descins în locații din mai multe județe
Eveniment
Percheziții la contrabandiștii cu țigări. Poliția a descins în locații din mai multe județe
Oana Țoiu s-a ales cu un denunț la DNA. Ministra de Externe este acuzată de abuz în serviciu în scandalul repatrierilor din Dubai
Eveniment
Oana Țoiu s-a ales cu un denunț la DNA. Ministra de Externe este acuzată de abuz în serviciu în scandalul repatrierilor din Dubai
Ultima oră
13:46 - Sfântul Sofronie, unul dintre marii teologi ai creștinismului. De ce este prăznuit pe 11 martie
13:44 - BREAKING NEWS: Nicușor Dan a anunțat decizia CSAT: România e de acord cu dislocarea avioanelor SUA la baza Mihail Kogălniceanu (VIDEO)
13:35 - Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
13:30 - Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)
13:17 - Bancnotele din Marea Britanie ar putea avea un nou design, inspirat din fauna sălbatică
13:16 - Nu mai înțelege nimeni, nimic. George Simion, susținătorul americanilor, țipă acum că vin americanii (VIDEO)
13:16 - Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
13:01 - Mii de locuri de muncă dispar: O celebră companie a anunțat că dă afară 50.000 de angajați
12:59 - Transportatorii pun presiune pe guvern. Reducerea accizei, soluție pentru evitarea scumpirii carburanților
12:39 - Cine sunt cele mai bogate vedete din România. Sumele uriașe pe care le-au strâns te vor surprinde