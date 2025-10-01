Ca în fiecare an, racla cu moaștele Sfintei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, va fi depusă în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Sfintele odoare vor fi așezate într-un baldachin special, unde credincioșii se vor putea închina pe durata pelerinajului.

În acest an, pelerinii vor avea o bucurie aparte. Alături de racla Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi așezate și moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic, potrivit .

Când începe pelerinajul de la Iași, la moaștele Sfintei Parascheva

Procesiunea de scoatere și depunere a moaștelor în baldachin va avea loc miercuri, 8 octombrie 2025, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane. Din acel moment, credincioșii se vor putea ruga și închina la sfintele moaște până pe 15 octombrie.

Momentul central al pelerinajului este 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, când va fi oficiată Sfânta Liturghie.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva este cinstită drept ocrotitoarea Moldovei și a celor aflați în suferință. S-a născut în Epivat, la sfârșitul secolului al X-lea, într-o familie creștină. Încă din tinerețe și-a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu și ajutorării celor săraci.

De-a lungul timpului, moaștele sale au fost cinstite în mai multe locuri, de la Epivat până la Constantinopol. În anul 1641, au fost aduse pentru prima dată la Iași, unde au rămas până astăzi.

Sfânta Parascheva este prăznuită anual pe 14 octombrie, zi în care zeci de mii de credincioși vin la Iași pentru a-i aduce rugăciuni și mulțumiri.

Pelerinajul de la , organizat anual cu ocazia hramului Sfintei Parascheva, este considerat cel mai mare eveniment religios ortodox din România. În fiecare an, sute de mii de pelerini din toate colțurile țării, dar și din străinătate, vin la Iași pentru a se ruga la sfintele moaște. Evenimentul are o tradiție de peste trei secole și reprezintă nu doar un prilej de rugăciune și evlavie, ci și o manifestare de unitate spirituală a românilor.