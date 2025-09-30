Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre situația de la Spitalul „Sfânta Maria”, din Iași, unde, în ultimele luni, șapte copii care au fost internați în cadrul unității medicale, și-au pierdut viața.

Prim-ministrul României a oferit declarații, conform rapoartelor care au fost făcute, și a subliniat că nu au fost respectate procedurile care se impuneau.

Ce trebuie „corectat” în sectorul sanitar

Șeful Executivului a precizat că există mai multe persoane vinovate pentru tragedia care a avut loc, iar soluția ar fi să existe mai multă responsabilitate.

„Din câte am înțeles, în fapt, în acest spital, conform rapoartelor care au fost făcute, nu s-au respectat procedurile care țin de igienă, de curățenie, de măsuri care să limiteze aceste infecții. Deci nu au fost circuite respectate, nici conducerea secției nu a urmărit, poate, acest lucru. Nici Direcția de Sănătate Publică, care trebuia să controleze respectarea acestor circuite, a normelor, nu a făcut ceea ce a trebuit. Și asta trebuie să corectăm în sectorul sanitar. O responsabilitate mult mai mare”, a spus Bolojan, pentru

Managerul spitalului a fost demis și numit director al unității medicale. Ce crede Bolojan

Potrivit informațiilor, managerul spitalului, dr. Cătălina Ionescu, a fost demis din funcția pe care o deținea, însă a fost numit director al unității medicale. Bolojan a fost întrebat ce părere are despre acest lucru și a răspuns că nu crede că „este o măsură bună”.

„Sincer, nu cred că este o măsură bună. Cel puțin până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilitățile, e bine ca cei care sunt, să zicem, vizați ca responsabilitate să facă un pas în lateral. Dar problemele pe care noi le avem țin cumva și de o anumită mentalitate. Schimbările nu sunt niște lucruri care se fac de pe o zi pe alta. Sunt schimbări sistemice care se fac zi de zi”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan: „Când fiecare viață contează, trebuie să fie ca la armată”

Prim-ministrul a subliniat, încă o dată, importanța disciplinei. Acesta a precizat că ar trebui să fie „ca la armată” în spital și nu „să acționăm o dată”, ci „să punem presiune pe tot sistemul”.

S„ă știți că în zone de genul acesta, unde fiecare viață are valoare, trebuie să fie, iertați-mă, ca la armată. Dacă nu este ca la armată într-o sală de operații, dacă nu este la Unitatea de Primiri Urgențe disciplină, vă dați seama că omul nu mai este salvat. De aceea e foarte important, nu să acționăm o dată, ci să punem presiune pe tot sistemul, în așa fel încât aceste proceduri să fie respectate nu doar pentru că s-a întâmplat o tragedie – ele doar arată lucrurile care nu merg în sistem – ci să facem acest lucru zi de zi, asta trebuie făcut peste tot”, a adăugat prim-ministrul.

Premierul României: „S-au investit sume destul de mari în sănătate, însă nu au fost dublate de calitatea serviciilor”

Mai mult decât atât, Bolojan a atins și subiectul bugetar. Acesta a transmis că în ultimii ani s-au făcut , însă aceste sume de bani nu au reflectat calitatea serviciilor prestate de medici.

„Am ajuns astăzi să avem bugete de peste 80 de miliarde de lei pe componenta de sănătate. Deci în acești ani s-au investit sume destul de mari în sănătate. Din păcate, aceste investiții nu au fost dublate nici de calitatea serviciilor și nici de percepția pe care pacienții o au vis-a-vis de ceea ce livrează sistemul sanitar și asta ține de organizarea sistemului. Și ceea ce am propus în acest pachet 2 – și sper să fie avizat de Curtea Constituțională – este un set de măsuri care să facă sistemul de sănătate mai eficient și mai orientat către cetățeni. În sistemele astea mari, dacă nu verifici, dacă nu ai pârghii directe, dacă nu tratezi lucrurile serios zi de zi, lucrurile scapă de sub control. Și asta se întâmplă, din păcate, atunci când oamenii nu înțeleg că fiecare lucru care nu este făcut cu seriozitate și cu responsabilitate poate să aibă niște efecte distrugătoare”, a mai precizat Ilie Bolojan.