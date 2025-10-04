B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Pomenirea Sfântului Ierotei. Ce nu știai despre mucenicul care a fost alături de Maica Domnului

Pomenirea Sfântului Ierotei. Ce nu știai despre mucenicul care a fost alături de Maica Domnului

Ana Beatrice
04 oct. 2025, 09:58
Pomenirea Sfântului Ierotei. Ce nu știai despre mucenicul care a fost alături de Maica Domnului
Sursa Foto: Captură Video/ YouTube - preot Alexandru Stratan
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Ierotei al Atenei
  2. De ce este importantă pomenirea Sfântului Ierotei
  3. Ce ne învață pomenirea Sfântului Ierotei al Atenei astăzi

Pomenirea Sfântului Ierotei al Atenei are loc în fiecare an pe 4 octombrie, fiind un moment de mare importanță pentru credincioșii ortodocși. Sfântul, cunoscut drept convertit al Sfântului Apostol Pavel, este cinstit ca primul episcop al Atenei și mucenic care și-a dedicat viața propovăduirii Evangheliei.

Cine a fost Sfântul Ierotei al Atenei

Pomenirea Sfântului Ierotei este strâns legată de importanța și rolul pe care acesta l-a avut în istoria Bisericii Ortodoxe și în răspândirea creștinismului în Grecia antică. Înainte de a-L cunoaște pe Hristos, el a fost unul dintre membrii de seamă ai Areopagului din Atena, consiliul de judecată și de conducere al cetății. În această calitate, era recunoscut pentru înțelepciunea și autoritatea sa, purtând și supranumele de „Tesmotitul”, termen care desemna un conducător sau un dregător cu mare prestigiu.

Întâlnirea providențială cu Sfântul Apostol Pavel, venit la Atena pentru a vesti Evanghelia, i-a schimbat radical viața. Fascinat de puterea cuvintelor apostolului și de lumina adevărului creștin, Ierotei a primit botezul și a devenit nu doar un credincios, ci și un apărător înflăcărat al noii credințe. De atunci, s-a dedicat slujirii lui Hristos și misiunii Bisericii, fiind cinstit de tradiția ortodoxă ca primul episcop al Atenei și unul dintre marii propovăduitori ai Evangheliei în primele veacuri creștine.

De ce este importantă pomenirea Sfântului Ierotei

Tradiția spune că Sfântul Ierotei a fost alături de Sfântul Dionisie Areopagitul și de alți apostoli la Adormirea Maicii Domnului, fiind martor al unor evenimente fundamentale ale credinței. Deși unele surse afirmă că Sfântul Dionisie ar fi fost primul episcop al Atenei, tradiția bisericească îl recunoaște pe Ierotei ca păstor al cetății. Pomenirea Sfântului Ierotei al Atenei întărește legătura credincioșilor cu începuturile Bisericii și cu jertfa martirilor.

Ce ne învață pomenirea Sfântului Ierotei al Atenei astăzi

Sfântul Ierotei al Atenei a murit ca mucenic spre sfârșitul secolului I d.Hr., rămânând în memoria Bisericii ca un apărător al Evangheliei. Pomenirea lui aduce aminte credincioșilor de chemarea la credință, curaj și statornicie. Astăzi, rugăciunile închinate Sfântului sunt rostite pentru întărirea spirituală și pentru protecția familiilor în fața încercărilor vieții.

Tags:
Citește și...
Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
calendar religios
Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
calendar religios
Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
Pomenirea Sfântul Dionisie Areopagitul. Ce nu știai despre sfântul prăznuit astăzi, 3 octombrie
calendar religios
Pomenirea Sfântul Dionisie Areopagitul. Ce nu știai despre sfântul prăznuit astăzi, 3 octombrie
Rugăciunea de joi. Izvor de smerenie, iertare și speranță pentru suflet
calendar religios
Rugăciunea de joi. Izvor de smerenie, iertare și speranță pentru suflet
Pomenirea Sfântului Ciprian și a Sfintei Iustina. Sărbătoare mare astăzi în calendarul ortodox
calendar religios
Pomenirea Sfântului Ciprian și a Sfintei Iustina. Sărbătoare mare astăzi în calendarul ortodox
Când începe pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. În acest an, pelerinii vor avea o bucurie aparte la racla sfântă
calendar religios
Când începe pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. În acest an, pelerinii vor avea o bucurie aparte la racla sfântă
Rugăciunea zilei de miercuri care aduce liniște și speranță credincioșilor
calendar religios
Rugăciunea zilei de miercuri care aduce liniște și speranță credincioșilor
Rugăciunea Brâul Maicii Domnului care oprește orice boală și suferință
calendar religios
Rugăciunea Brâul Maicii Domnului care oprește orice boală și suferință
Biserica Ortodoxă Română introduce noi sărbători și sfinți. Ce hotărâri a luat Sfântul Sinod
calendar religios
Biserica Ortodoxă Română introduce noi sărbători și sfinți. Ce hotărâri a luat Sfântul Sinod
Sărbătoare mare pe 1 octombrie, cu cruce roșie, în calendarul ortodox. Ce e strict interzis să faci în ziua de Pocroave
calendar religios
Sărbătoare mare pe 1 octombrie, cu cruce roșie, în calendarul ortodox. Ce e strict interzis să faci în ziua de Pocroave
Ultima oră
12:24 - Reacția lui Gigi Becali, după ce ANAF a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis: „Pentru ce l-am votat noi pe el?”
11:48 - Ministerul Educației anunță că nu au fost anulate posturi de titulari în anul școlar 2025–2026
10:59 - Doi medici stomatologi au fost reţinuţi după ce ar fi făcut intervenţii estetice ilegale pe pacienţi
10:23 - Pamela Anderson a șocat fanii cu o schimbare radicală de look la 58 de ani (VIDEO)
09:28 - Aeroportul din München a fost închis în urma unei noi alerte cu drone. Mii de pasageri blocați două nopți la rând
08:56 - Ciclonul care a traversat România a făcut prăpăd. Sute de intervenții ISU, mașini distruse și oameni în pericol
08:27 - Clostridioides difficile, infecția periculoasă a intestinului gros. Avertismentul medicilor români: „Boala se poate manifesta diferit”
00:06 - Hamas a cedat în fața lui Donald Trump. Organizația palestiniană acceptă să elibereze ostaticii israelieni
23:56 - Băutura care previne apariția Alzheimerului și te ajută să slăbești. Mihaela Bilic: „Trei pe zi, minim. Sunt miracol”
23:54 - Mara Bănică, după ce a fost criticată de Anda Adam și Serghei Mizil: „Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști”