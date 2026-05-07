B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Deputații din Republica Moldova vor fi obligați să vorbească limba română în plen. Ce reguli noi apar la Chișinău

Deputații din Republica Moldova vor fi obligați să vorbească limba română în plen. Ce reguli noi apar la Chișinău

Iulia Petcu
07 mai 2026, 22:54
Deputații din Republica Moldova vor fi obligați să vorbească limba română în plen. Ce reguli noi apar la Chișinău
Foto: Hepta - Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Cuprins
  1. Ce schimbă noul cod în privința limbii folosite în Parlament
  2. Cum încearcă Legislativul să blocheze traseismul politic
  3. Ce reguli noi apar pentru opoziție și pentru dezbaterile din plen

Parlamentul de la Chișinău a făcut joi un pas important spre una dintre cele mai discutate reforme legislative din ultimii ani. Deputații au aprobat în primă lectură noul Cod privind organizarea și funcționarea Legislativului, un proiect care schimbă reguli esențiale, de la limba folosită în plen până la modul în care sunt gestionate migrațiile politice.

Votul a venit din partea celor 52 de parlamentari ai Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiunea care controlează majoritatea absolută. Inițiatorii spun că noile prevederi urmăresc modernizarea instituției, creșterea transparenței și apropierea de standardele europene.

Ce schimbă noul cod în privința limbii folosite în Parlament

Una dintre cele mai vizibile modificări vizează limba de lucru din Legislativ. Proiectul stabilește clar că activitatea parlamentară se va desfășura exclusiv în limba română, iar proiectele de lege și actele normative vor fi redactate doar în această limbă.

Asta înseamnă că documentele oficiale nu vor mai fi traduse sistematic în limba rusă, așa cum s-a întâmplat în trecut în multe situații. Tema a generat imediat discuții și solicitări de clarificare chiar în timpul dezbaterilor.

„Cum ne asigurăm că toți deputații vorbesc limba română?”, a întrebat deputatul PAS, Valeriu Robu, solicitând clarificări privind aplicarea prevederilor din noul cod.

În răspunsul oferit în plen, Igor Talmazan a argumentat că noua regulă nu introduce o interpretare nouă, ci aplică prevederi constituționale deja existente.

„Limba oficială este limba de comunicare interetnică, iar limba minorităților naționale nu poate fi impusă în mod organizat și obligatoriu. Respectăm dreptul minorităților naționale, dar în instituțiile publice limba oficială este limba română”, a afirmat Igor Talmazan.

Cum încearcă Legislativul să blocheze traseismul politic

Un alt punct sensibil al proiectului vizează deputații care părăsesc grupul parlamentar pe listele căruia au ajuns în Legislativ. Noul cod nu le retrage mandatul, însă le limitează drastic opțiunile politice după despărțirea de formațiunea inițială.

Mai exact, parlamentarii care ies dintr-un grup își vor continua activitatea ca neafiliați, fără posibilitatea de a intra într-o altă fracțiune sau de a crea una nouă. Potrivit autorilor proiectului, măsura are rolul de a preveni „distorsionarea votului electoratului”.

Ce reguli noi apar pentru opoziție și pentru dezbaterile din plen

Proiectul introduce și mecanisme noi de control parlamentar, printre care „Ora Guvernului”, un format care va aduce miniștri sau chiar premierul în fața deputaților cel puțin o dată pe lună.

În paralel, apare și „Ziua opoziției”, care va permite grupurilor parlamentare din opoziție și deputaților independenți să stabilească teme pe agenda primei ședințe plenare din fiecare a șasea săptămână a sesiunii.

Tot noul cod reglementează și durata intervențiilor în plen, limitând luările de cuvânt la cinci minute pentru grupuri și trei minute pentru deputați.

Tags:
Citește și...
Hotelierii din SUA, dezamăgiți înainte de Cupa Mondială 2026. Valul de turiști încă nu a apărut
Externe
Hotelierii din SUA, dezamăgiți înainte de Cupa Mondială 2026. Valul de turiști încă nu a apărut
Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
Externe
Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
Armistițiu anunțat de Rusia în războiul din Ucraina. Cât va dura încetarea focului decisă de Kremlin
Externe
Armistițiu anunțat de Rusia în războiul din Ucraina. Cât va dura încetarea focului decisă de Kremlin
Lovitură pentru pasagerii unei mari companii aeriene din Europa. Bagajul gratuit este redus drastic
Externe
Lovitură pentru pasagerii unei mari companii aeriene din Europa. Bagajul gratuit este redus drastic
Doi români ajung în fața justiției după acuzații de profanare de morminte în Franța. Ce au recunoscut în fața procurorilor
Externe
Doi români ajung în fața justiției după acuzații de profanare de morminte în Franța. Ce au recunoscut în fața procurorilor
Newsweek: Școala de spionaj a Rusiei pentru coruperea alegerilor. Cum s-au antrenat agenții care au acționat în România?
Externe
Newsweek: Școala de spionaj a Rusiei pentru coruperea alegerilor. Cum s-au antrenat agenții care au acționat în România?
Atac armat șocant în Austria. Ce au transmis autoritățile despre bilanțul morților
Externe
Atac armat șocant în Austria. Ce au transmis autoritățile despre bilanțul morților
Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA
Externe
Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA
Mesaj unionist transmis de la Chișinău. Ce spun românii despre unirea cu Republica Moldova
Externe
Mesaj unionist transmis de la Chișinău. Ce spun românii despre unirea cu Republica Moldova
Adio bere de la 5 dimineața! Șeful Ryanair vrea să declare război „halbei de aeroport”
Externe
Adio bere de la 5 dimineața! Șeful Ryanair vrea să declare război „halbei de aeroport”
Ultima oră
23:57 - Ministerul Sănătății transmite un mesaj clar după alerta cu hantavirus din Atlantic. Cseke Attila: „Nu există motive de îngrijorare în România”
23:56 - Hotelierii din SUA, dezamăgiți înainte de Cupa Mondială 2026. Valul de turiști încă nu a apărut
23:25 - Shakira revine în universul FIFA cu noul imn al Cupei Mondiale din 2026. Cum arată primele imagini filmate pe Maracana (VIDEO)
23:24 - Charles Duke, unul dintre cei 12 oameni care au pășit pe Lună, a ajuns în România și i-a inspirat pe tineri: „Țineți-vă antenele ridicate”
22:46 - Fritz crede că interimatul lui Bolojan va fi lung: „Cum umblă PSD zilele astea, ca o gâină fără cap, nu am o foarte mare încredere că vor reuși să alcătuiască rapid o majoritate”. Ce spune despre o altă variantă de premier (VIDEO)
22:42 - Căpușele au invadat parcurile și pădurile. Ce trebuie să faci imediat dacă descoperi una pe piele
22:14 - Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
22:04 - Un bărbat a făcut un salt cu parașuta de pe un bloc cu 10 etaje din Râmnicu Vâlcea. Poliția a deschis o anchetă
21:55 - Dominic Fritz a explicat ce presupune, mai exact, acordul PNL-USR: „Cred că e direcția bună, mulți îmi spun asta”. Atac direct către Simion
21:40 - Bonnie Tyler, internată de urgență în Portugalia. Artista se află în comă indusă. Cum s-a agravat starea artistei în ultimele zile