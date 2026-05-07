Comisia Europeană a clarificat poziția Portugaliei și Italiei în privința noului sistem Entry/Exit, după mai multe informații care sugerau că cele două state ar putea relaxa controalele pentru cetățenii din Regatul Unit.

Confirmarea vine într-un moment delicat pentru aeroporturile europene, unde noul sistem digital de frontieră a generat deja întârzieri serioase, cozi întinse pe ore și, în unele cazuri, zboruri pierdute.

Ce au decis Italia și Portugalia privind controalele biometrice

Comisia Europeană a transmis că autoritățile de la Lisabona și Roma nu au în plan să excepteze cetățenii britanici de la verificările biometrice impuse prin sistemul Entry/Exit. Astfel, turiștii care intră sau ies din spațiul Schengen vor continua să treacă prin procedurile standard, care includ scanarea facială și prelevarea amprentelor digitale.

Clarificarea vine după apariția unor relatări potrivit cărora cele două state ar putea urma exemplul Greciei, unde verificările au fost relaxate în practică pentru a evita blocajele masive din sezonul estival. Până acum însă, nici Italia, nici Portugalia nu au confirmat vreodată oficial o astfel de intenție.

„Autoritățile portugheze și italiene au confirmat că nu intenționează să scutească nicio naționalitate”.

De ce provoacă sistemul EES atât de multe probleme în aeroporturi

Noul mecanism digital al Uniunii Europene a intrat în funcțiune în toamna anului trecut și obligă majoritatea călătorilor din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European să își înregistreze datele biometrice la fiecare intrare și ieșire din spațiul Schengen.

Deși oficialii europeni susțin că implementarea generală a funcționat în parametri normali, experiența din teren a fost, în multe cazuri, mult mai complicată. Numeroși pasageri, în special britanici, au raportat timpi foarte mari de așteptare în punctele de control.

În unele situații, întârzierile au avut efecte directe asupra programului de zbor. Luna trecută, peste o sută de pasageri au pierdut un zbor EasyJet spre Manchester, după blocajele apărute la aeroportul Linate din Milano.

Compania aeriană a descris atunci cozile de la controlul pașapoartelor drept „inacceptabile”.

Ce se întâmplă cu Grecia și de ce urmărește Bruxelles situația

a devenit primul stat care, în practică, a redus verificările biometrice pentru cetățenii britanici, încercând să limiteze perturbările din aeroporturi și porturi. Mișcarea a atras imediat atenția Comisiei Europene, care a cerut explicații autorităților elene.

Comisia a declarat pentru că este „în contact cu Grecia pentru a clarifica situația și a rechema regulile existente”, relatează Antena3.

Bruxellesul a subliniat că regulile europene permit suspendări temporare doar în situații excepționale și în puncte de frontieră specifice. În schimb, legislația nu permite, potrivit Comisiei, „scutiri generale pentru cetățenii anumitor țări terțe și pentru o perioadă extinsă de timp”.