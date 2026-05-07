B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES

Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES

Iulia Petcu
07 mai 2026, 22:14
Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce au decis Italia și Portugalia privind controalele biometrice
  2. De ce provoacă sistemul EES atât de multe probleme în aeroporturi
  3. Ce se întâmplă cu Grecia și de ce urmărește Bruxelles situația

Comisia Europeană a clarificat poziția Portugaliei și Italiei în privința noului sistem Entry/Exit, după mai multe informații care sugerau că cele două state ar putea relaxa controalele pentru cetățenii din Regatul Unit.

Confirmarea vine într-un moment delicat pentru aeroporturile europene, unde noul sistem digital de frontieră a generat deja întârzieri serioase, cozi întinse pe ore și, în unele cazuri, zboruri pierdute.

Ce au decis Italia și Portugalia privind controalele biometrice

Comisia Europeană a transmis că autoritățile de la Lisabona și Roma nu au în plan să excepteze cetățenii britanici de la verificările biometrice impuse prin sistemul Entry/Exit. Astfel, turiștii britanici care intră sau ies din spațiul Schengen vor continua să treacă prin procedurile standard, care includ scanarea facială și prelevarea amprentelor digitale.

Clarificarea vine după apariția unor relatări potrivit cărora cele două state ar putea urma exemplul Greciei, unde verificările au fost relaxate în practică pentru a evita blocajele masive din sezonul estival. Până acum însă, nici Italia, nici Portugalia nu au confirmat vreodată oficial o astfel de intenție.

„Autoritățile portugheze și italiene au confirmat că nu intenționează să scutească nicio naționalitate”.

De ce provoacă sistemul EES atât de multe probleme în aeroporturi

Noul mecanism digital al Uniunii Europene a intrat în funcțiune în toamna anului trecut și obligă majoritatea călătorilor din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European să își înregistreze datele biometrice la fiecare intrare și ieșire din spațiul Schengen.

Deși oficialii europeni susțin că implementarea generală a funcționat în parametri normali, experiența din teren a fost, în multe cazuri, mult mai complicată. Numeroși pasageri, în special britanici, au raportat timpi foarte mari de așteptare în punctele de control.

În unele situații, întârzierile au avut efecte directe asupra programului de zbor. Luna trecută, peste o sută de pasageri au pierdut un zbor EasyJet spre Manchester, după blocajele apărute la aeroportul Linate din Milano.

Compania aeriană a descris atunci cozile de la controlul pașapoartelor drept „inacceptabile”.

Ce se întâmplă cu Grecia și de ce urmărește Bruxelles situația

Grecia a devenit primul stat care, în practică, a redus verificările biometrice pentru cetățenii britanici, încercând să limiteze perturbările din aeroporturi și porturi. Mișcarea a atras imediat atenția Comisiei Europene, care a cerut explicații autorităților elene.

Comisia a declarat pentru BBC că este „în contact cu Grecia pentru a clarifica situația și a rechema regulile existente”, relatează Antena3.

Bruxellesul a subliniat că regulile europene permit suspendări temporare doar în situații excepționale și în puncte de frontieră specifice. În schimb, legislația nu permite, potrivit Comisiei, „scutiri generale pentru cetățenii anumitor țări terțe și pentru o perioadă extinsă de timp”.

Tags:
Citește și...
Armistițiu anunțat de Rusia în războiul din Ucraina. Cât va dura încetarea focului decisă de Kremlin
Externe
Armistițiu anunțat de Rusia în războiul din Ucraina. Cât va dura încetarea focului decisă de Kremlin
Lovitură pentru pasagerii unei mari companii aeriene din Europa. Bagajul gratuit este redus drastic
Externe
Lovitură pentru pasagerii unei mari companii aeriene din Europa. Bagajul gratuit este redus drastic
Doi români ajung în fața justiției după acuzații de profanare de morminte în Franța. Ce au recunoscut în fața procurorilor
Externe
Doi români ajung în fața justiției după acuzații de profanare de morminte în Franța. Ce au recunoscut în fața procurorilor
Newsweek: Școala de spionaj a Rusiei pentru coruperea alegerilor. Cum s-au antrenat agenții care au acționat în România?
Externe
Newsweek: Școala de spionaj a Rusiei pentru coruperea alegerilor. Cum s-au antrenat agenții care au acționat în România?
Atac armat șocant în Austria. Ce au transmis autoritățile despre bilanțul morților
Externe
Atac armat șocant în Austria. Ce au transmis autoritățile despre bilanțul morților
Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA
Externe
Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA
Mesaj unionist transmis de la Chișinău. Ce spun românii despre unirea cu Republica Moldova
Externe
Mesaj unionist transmis de la Chișinău. Ce spun românii despre unirea cu Republica Moldova
Adio bere de la 5 dimineața! Șeful Ryanair vrea să declare război „halbei de aeroport”
Externe
Adio bere de la 5 dimineața! Șeful Ryanair vrea să declare război „halbei de aeroport”
Medici Fără Frontiere acuză restricţii israeliene care au provocat malnutriție în Gaza
Externe
Medici Fără Frontiere acuză restricţii israeliene care au provocat malnutriție în Gaza
Politicile lui Trump au prăbușit încrederea europenilor în SUA. Parteneriatul transatlantic, privit cu suspiciune de majoritatea cetățenilor UE
Externe
Politicile lui Trump au prăbușit încrederea europenilor în SUA. Parteneriatul transatlantic, privit cu suspiciune de majoritatea cetățenilor UE
Ultima oră
22:46 - Fritz crede că interimatul lui Bolojan va fi lung: „Cum umblă PSD zilele astea, ca o gâină fără cap, nu am o foarte mare încredere că vor reuși să alcătuiască rapid o majoritate”. Ce spune despre o altă variantă de premier (VIDEO)
22:42 - Căpușele au invadat parcurile și pădurile. Ce trebuie să faci imediat dacă descoperi una pe piele
22:04 - Un bărbat a făcut un salt cu parașuta de pe un bloc cu 10 etaje din Râmnicu Vâlcea. Poliția a deschis o anchetă
21:55 - Dominic Fritz a explicat ce presupune, mai exact, acordul PNL-USR: „Cred că e direcția bună, mulți îmi spun asta”. Atac direct către Simion
21:40 - Bonnie Tyler, internată de urgență în Portugalia. Artista se află în comă indusă. Cum s-a agravat starea artistei în ultimele zile
21:33 - Ilie Bolojan și Dominic Fritz au bătut palma. Ce decizie au luat și ce mesaj comun au transmis după discuțiile cu Nicușor Dan: „O facem pentru România”
21:23 - Armistițiu anunțat de Rusia în războiul din Ucraina. Cât va dura încetarea focului decisă de Kremlin
21:17 - Ciucu vorbește despre varianta Predoiu premier și îl ironizează pe Grindeanu: „A mai fost dat afară de la guvernare de către PSD”
21:06 - Un pui de urs blocat într-un copac a mobilizat autoritățile din Mureș. Intervenție de trei ore a jandarmilor (VIDEO)
20:53 - Condiția crucială impusă de PNL pentru revenirea la guvernare. Ciprian Ciucu: „Ilie Bolojan a fost atacat pe toate părțile planificat”