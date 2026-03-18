Sfântul Chiril, prăznuit pe 18 martie. Viața plină de încercări a unui mare ierarh

Ana Beatrice
18 mart. 2026, 13:32
Sursă Foto: basilica.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului
  2. Rugăciune către Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului

Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe 18 martie, fiind una dintre figurile importante ale creștinismului timpuriu. Recunoscut pentru apărarea dreptei credințe și pentru contribuțiile sale teologice, acesta a rămas în istorie ca un păstor dedicat. A fost, totodată, un apărător ferm al învățăturii ortodoxe, într-o perioadă marcată de controverse și lupte doctrinare.

Cine a fost Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului

Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului s-a născut în jurul anului 315, în cetatea sfântă a Ierusalimului. Acest lucru s-a petrecut într-o perioadă în care creștinismul începea să se organizeze tot mai clar după încetarea persecuțiilor. A fost crescut în spiritul credinței creștine și s-a remarcat încă din tinerețe prin înțelepciune, echilibru și o bună cunoaștere a Sfintei Scripturi. În anul 350 a fost ales episcop al Ierusalimului, asumându-și o misiune dificilă. Contextul era dominat de tensiuni teologice și conflicte între diferite curente de gândire.

Activitatea sa a fost profund marcată de lupta împotriva ereziei ariene, care contesta dumnezeirea lui Hristos și provoca dezbinare în Biserică. Din cauza poziției sale ferme în apărarea dreptei credințe, acesta a fost îndepărtat de mai multe ori din scaunul episcopal și exilat. A petrecut astfel ani întregi departe de comunitatea pe care o păstorea. Cu toate aceste încercări, nu a cedat presiunilor și nu și-a abandonat convingerile.

Pe lângă activitatea sa pastorală, Sfântul Chiril a lăsat în urmă și o importantă moștenire teologică. Este cunoscut mai ales pentru „Catehezele” sale, adresate celor care se pregăteau pentru botez. Prin acestea, a explicat pe înțelesul tuturor principalele învățături creștine, contribuind decisiv la formarea și consolidarea credinței în rândul credincioșilor. Viața sa rămâne un exemplu de perseverență, curaj și devotament față de adevăr.

Rugăciune către Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului

Sfinte Ierarhe Chiril, înțelept păstor și apărător al dreptei credințe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cei care te cinstim cu dragoste.

Tu, care ai luminat mințile credincioșilor prin cuvânt și ai întărit Biserica în vremuri de încercare, ajută-ne și pe noi să rămânem statornici în credință și să nu ne abatem de la adevăr.

Întărește-ne în lupta cu ispitele, dă-ne răbdare în încercări și luminează-ne mintea și inima, ca să înțelegem voia lui Dumnezeu.

Fii mijlocitor pentru noi înaintea Domnului, ca să dobândim pace, iertare de păcate și ajutor în toate nevoile noastre.

Ca, prin rugăciunile tale, să slăvim pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.

