O operațiune neobișnuită și periculoasă a atras atenția în Africa de Sud, după ce polițiștii au intervenit într-un râu populat de crocodili pentru a recupera posibile rămășițe umane. Misiunea face parte din căutările unui om de afaceri dispărut în urma inundațiilor produse în aprilie 2026.

Cum au ajuns autoritățile să suspecteze implicarea unui crocodil

Căutările s-au concentrat pe râul Komati, unde echipele de intervenție au folosit drone și elicoptere pentru a analiza zona afectată de viituri.

În timpul survolului, anchetatorii au observat o mică insulă pe care se aflau mai mulți , iar unul dintre ei a atras imediat atenția.

Căpitanul Johan „Pottie” Potgieter, comandantul unei unități de scafandri, a explicat cum a identificat reptila suspectă: „În afară de burta enorm de plină, nu se mișca și nu încerca să intre în apă, în ciuda zgomotului dronelor și al elicopterului”.

Cum s-a desfășurat intervenția în mijlocul pericolului

După ce crocodilul, care avea aproximativ 4,5 metri lungime și cântărea în jur de 500 de kilograme, a fost neutralizat, echipele au trecut la etapa următoare, relatează . Polițistul a fost coborât dintr-un elicopter direct în râu, pentru a fixa animalul cu ajutorul unei frânghii, într-o intervenție care a implicat riscuri majore.

Ulterior, atât crocodilul, cât și Potgieter au fost ridicați din apă cu ajutorul aceluiași aparat de zbor, iar operațiunea a continuat pe uscat.

Ce au descoperit anchetatorii

Animalul a fost transportat în Parcul Național Kruger, unde specialiștii au efectuat verificări amănunțite asupra conținutului stomacal. Autoritățile au confirmat că au găsit rămășițe umane, urmând ca testele ADN să stabilească dacă acestea aparțin bărbatului dispărut.

„Un crocodil va mânca sau înghiți orice”, a precizat Potgieter, subliniind că prezența altor obiecte nu indică neapărat existența mai multor victime.

În paralel, polițiștii au descoperit și mașina victimei, abandonată pe un pod inundat, ceea ce a întărit ipoteza că bărbatul a fost .

Operațiunea a fost catalogată de poliție drept „o operațiune extrem de periculoasă și complexă”, relatează Libertatea. Generalul-locotenent Puleng Dimpane, șef interimar al poliției sud-africane, a transmis un mesaj de apreciere pentru curajul demonstrat de echipa implicată.