Avarie la Cernavodă. Unitatea 2 s-a oprit singură din cauza unei defecțiuni tehnice

Flavia Codreanu
04 mai 2026, 23:21
sursă foto: Facebook/ Nuclearelectrica

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat luni seară de la Sistemul Energetic Național.

Condițiile în care Unitatea 2 a fost oprită

Sistemele centralei au reacționat corect în momentul în care a apărut o problemă la un separator electric din zona clasică a instalației. Nuclearelectrica a raportat că oprirea s-a produs în siguranță, fără a fi înregistrate probleme tehnice suplimentare.

Compania a oferit detalii despre funcționarea sistemelor în cadrul informării oficiale:

„Deconectarea automată a Unității 2 s-a produs în condiții de siguranță, toate sistemele unității funcționând și răspunzând conform proiectului în astfel de situații”, se arată în informarea transmisă Bursei de Valori București.

Ce riscuri există pentru populație

Reprezentanții companiei au precizat că incidentul și lucrările de remediere nu au avut și nu au impact asupra securității nucleare sau asupra personalului. De asemenea, populația și mediul înconjurător nu au fost puse în pericol în niciun moment. Unitatea a fost deconectată pentru a permite intervenția tehnică necesară în zona clasică a centralei.

