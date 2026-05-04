Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan

Traian Avarvarei
04 mai 2026, 22:59
Carmen Brumă a venit cu câteva sfaturi dacă vrem să slăbim, dar ne e greu să ținem dietă căci mergem la serviciu. Mâncarea pregătită de cu seară și luată a doua zi la muncă într-o caserolă e de mare folos.

„Sfânta caserolă luată de acasă este cea mai bună. Dacă vrei să-ţi controlezi cu mai mare acurateţe caloriile sau dacă mănânci la cantină/restaurant, alege o sursă de proteină plus fibre pe care le găseşti în legume, leguminoase, nuci, seminţe, cereale integrale”, a susținut Carmen Brumă, pentru Click!.

Un pic de disciplină ne ajută și să rezistăm tentațiilor de la locul de muncă.

Exemple de gustări sănătoase la serviciu

Terapeuta vedetelor a abordat și ea subiectul meselor de prânz luate la birou. Carmen Barcan susține că importantă e și hidratarea și să nu așteptăm să ne fie foarte foame la birou, căci atunci vom avea tendința să mâncăm mai mult decât are corpul nevoie. În plus, dacă mergem la serviciu cu mâncarea gata preparată de acasă și mâncăm la timp, nu vom mai fi tentați de gustările nesănătoase ale colegilor.

„Biroul este locul unde tentaţiile sunt la tot pasul: covrigei, biscuiţi, ciocolată… ne ademenesc mereu. O strategie de atac: Farfuria de birou cu legume – tăiate fâşii – ardei, castraveţi, morcovi, fructe: măr, pară, banană, dar şi nuci, caju şi iaurt – sursa de proteină.

Ne organizăm de cu seara şi dimineaţa suntem pregătiţi pentru a nu rata o zi reuşită. Luăm cu noi şi lipii pentru a pregăti rapid un sandviş cu legume şi carne sau cu sardine, ou fiert, humus ori brânză. Nu lăsa foamea să ajungă la cote maxime. Hidratarea este cheia şi nu mânca în faţa calculatorului”, a explicat Carmen Barcan.

