B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » „În ochii Alinei m-aș uita non stop”, Alexandru Ciucu, mesaj cu subînțeles pentru Alina Sorescu la doi ani de la despărțire

„În ochii Alinei m-aș uita non stop”, Alexandru Ciucu, mesaj cu subînțeles pentru Alina Sorescu la doi ani de la despărțire

Flavia Codreanu
04 mai 2026, 23:08
„În ochii Alinei m-aș uita non stop”, Alexandru Ciucu, mesaj cu subînțeles pentru Alina Sorescu la doi ani de la despărțire
Sursa Foto: Instagram/@alina_sorescu_official
Cuprins
  1.  Alexandru Ciucu este din nou în vizorul tuturor. Ce mesaj a transmis?
  2. De ce refuză artista apropierea de fostul soț
  3. Cum a reacționat publicul la ceea ce a transmis Alexandru Ciucu

Alexandru Ciucu este din nou în atenția publicului, după ce un gest care a  stârnit numeroase discuții în mediul online. Mulți s-au întrebat dacă nu cumva fostul soț al artistei regretă despărțirea.

 Alexandru Ciucu este din nou în vizorul tuturor. Ce mesaj a transmis?

Totul a pornit de la un clip publicat de Alexandru Ciucu, în care acesta a scris mesajul: „plouă, și e vremea să te uiți în ochii mei”. Mesajul a fost însoțit de o melodie interpretată de Mario Fresh, ale cărei versuri despre o iubire pierdută au atras imediat atenția fanilor.

Aceștia au interpretat gestul ca pe un semn de nostalgie față de relația cu Alina Sorescu, de care s-a separat oficial în anul 2022.

Versurile melodiei alese de designer fac referire la o poveste de dragoste intensă, dar care a ajuns la final:

„Avem așa o poveste, eram super-eroi / Tu așa super tare, am rămas super goi / Suntem aproape de bine, ne vindecăm amândoi / Doar că te-aș vrea înainte, dacă m-ai vrea înapoi / Să nu-ți pară rău, unii oameni sunt doar trecători în viața ta / Iubește din nou, că doar iubirea poate să-ți repare inima”, a postat Alexandru Ciucu pe Instagram.

De ce refuză artista apropierea de fostul soț

Alina Sorescu a explicat clar că nu își dorește sub nicio formă să petreacă zilele de naștere ale fetițelor împreună cu fostul soț.

Artista consideră că situația dintre ei este încă sensibilă și că designerul încearcă doar să pozeze într-o victimă pentru a câștiga simpatia publicului. Ea a subliniat că suferința prin care a trecut alături de copii este prea mare pentru a accepta o astfel de imagine falsă de familie.

„Nu este neapărat un făgaș normal pe care să se fi așezat lucrurile, din păcate, situația continuă. El se folosește de prilejul de zile de naștere, de sărbători, mizând că atunci lumea este mai bună și va stoarce câteva lacrimi. Nu e cazul să facem petreceri împreună, adică am suferit prea mult eu și fetițele ca să jucăm într-o piesă de teatru pe care o pune la cale doar pentru a poza în ceva ce nu a fost vreodată. Este o inversare a victimizării”, a declarat Alina Sorescu.

Cum a reacționat publicul la ceea ce a transmis Alexandru Ciucu

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară după ce designerul a răspuns unui comentariu despre ochii fostei sale soții, scrie Cancan.

Când un utilizator a scris că s-ar uita non-stop în ochii Alinei, replica lui Ciucu a alimentat și mai mult speculațiile despre sentimentele sale actuale. Deși fanii speră la o împăcare, declarațiile ferme ale artistei arată că relația lor rămâne una tensionată, marcată de procese și reproșuri.

„În ochii Alinei m-aș uita non stop”, a comentat un fan, iar răspunsul lui Alexandru Ciucu a fost: „Are ochii albaștri. E de înțeles”.

Tags:
Citește și...
Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile la Premiile Gopo. Detaliul care a surprins pe toată lumea
Monden
Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile la Premiile Gopo. Detaliul care a surprins pe toată lumea
Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan
Monden
Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan
„Am crescut pe vinil, ea pe Insta”. Mesajul neașteptat al lui CRBL despre iubita sa.
Monden
„Am crescut pe vinil, ea pe Insta”. Mesajul neașteptat al lui CRBL despre iubita sa.
Andreea Bănică: Litoralul românesc s-a schimbat enorm. Unde or vedea oamenii ăștia că este scump la noi? În Bulgaria s-a scumpit tot!
Monden
Andreea Bănică: Litoralul românesc s-a schimbat enorm. Unde or vedea oamenii ăștia că este scump la noi? În Bulgaria s-a scumpit tot!
Cum a reușit să o cucerească Cristi Chivu pe soția lui după ce aceasta l-a refuzat. Un accident ciudat i-a adus împreună
Monden
Cum a reușit să o cucerească Cristi Chivu pe soția lui după ce aceasta l-a refuzat. Un accident ciudat i-a adus împreună
Cameron Diaz, din nou mamă la 53 de ani. Ce nume special a ales pentru băiețelul ei
Monden
Cameron Diaz, din nou mamă la 53 de ani. Ce nume special a ales pentru băiețelul ei
Capodoperă de Constantin Brâncuși licitată la New York. Prețul uriaș la care a fost evaluată
Monden
Capodoperă de Constantin Brâncuși licitată la New York. Prețul uriaș la care a fost evaluată
Mădălin Ionescu, uimit în Grecia de un detaliu banal. Cât costă, de fapt, un gyros: „Mi se pare fascinant”
Monden
Mădălin Ionescu, uimit în Grecia de un detaliu banal. Cât costă, de fapt, un gyros: „Mi se pare fascinant”
Lovitură de box-office la lansare. „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a avut încasări 233,6 milioane de dolari la nivel global
Monden
Lovitură de box-office la lansare. „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a avut încasări 233,6 milioane de dolari la nivel global
Fost Războinic la Survivor, atac la Gabi Tamaș: „Un ipocrit”. De la ce a pornit disputa
Monden
Fost Războinic la Survivor, atac la Gabi Tamaș: „Un ipocrit”. De la ce a pornit disputa
Ultima oră
23:58 - Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile la Premiile Gopo. Detaliul care a surprins pe toată lumea
23:58 - Datoria pentru vaccinurile COVID pune presiune pe bugetul din 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre evitarea plății integrale către Pfizer
23:52 - Valeriu Iftime, amuzat de situația de la FCSB: „A evadat de la mănăstire!”. Ce antrenor i-a găsit lui Becali
23:28 - Guvernul ar putea adopta marți proiectul privind primele didactice. Pîslaru: „Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, dar ne lipsește avizul Consiliului Legislativ” (VIDEO)
23:23 - Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia
23:21 - Avarie la Cernavodă. Unitatea 2 s-a oprit singură din cauza unei defecțiuni tehnice
22:59 - Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan
22:51 - Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
22:38 - Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
22:28 - Promisiunile AUR dacă ajunge la guvernare. Petrișor Peiu: „Aș începe cu revenirea la cotele de TVA”