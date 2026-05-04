Alexandru Ciucu este din nou în atenția publicului, după ce un gest care a stârnit numeroase discuții în mediul online. Mulți s-au întrebat dacă nu cumva fostul soț al artistei regretă despărțirea.

Alexandru Ciucu este din nou în vizorul tuturor. Ce mesaj a transmis?

Totul a pornit de la un clip publicat de Alexandru Ciucu, în care acesta a scris mesajul: „plouă, și e vremea să te uiți în ochii mei”. Mesajul a fost însoțit de o melodie interpretată de Mario Fresh, ale cărei versuri despre o iubire pierdută au atras imediat atenția fanilor.

Aceștia au interpretat gestul ca pe un semn de nostalgie față de relația cu Alina Sorescu, de care s-a separat oficial în anul 2022.

Versurile melodiei alese de designer fac referire la o poveste de dragoste intensă, dar care a ajuns la final:

„Avem așa o poveste, eram super-eroi / Tu așa super tare, am rămas super goi / Suntem aproape de bine, ne vindecăm amândoi / Doar că te-aș vrea înainte, dacă m-ai vrea înapoi / Să nu-ți pară rău, unii oameni sunt doar trecători în viața ta / Iubește din nou, că doar iubirea poate să-ți repare inima”, a postat Alexandru Ciucu pe Instagram.

De ce refuză artista apropierea de fostul soț

Alina Sorescu a explicat clar că nu își dorește sub nicio formă să petreacă zilele de naștere ale fetițelor împreună cu fostul soț.

și că designerul încearcă doar să pozeze într-o victimă pentru a câștiga simpatia publicului. Ea a subliniat că suferința prin care a trecut alături de copii este prea mare pentru a accepta o astfel de imagine falsă de familie.

„Nu este neapărat un făgaș normal pe care să se fi așezat lucrurile, din păcate, situația continuă. El se folosește de prilejul de zile de naștere, de sărbători, mizând că atunci lumea este mai bună și va stoarce câteva lacrimi. Nu e cazul să facem petreceri împreună, adică am suferit prea mult eu și fetițele ca să jucăm într-o piesă de teatru pe care o pune la cale doar pentru a poza în ceva ce nu a fost vreodată. Este o inversare a victimizării”, a declarat Alina Sorescu.

Cum a reacționat publicul la ceea ce a transmis Alexandru Ciucu

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară după ce designerul a răspuns unui comentariu despre ochii fostei sale soții, scrie .

Când un utilizator a scris că s-ar uita non-stop în ochii Alinei, replica lui Ciucu a alimentat și mai mult speculațiile despre sentimentele sale actuale. Deși fanii speră la o împăcare, declarațiile ferme ale artistei arată că relația lor rămâne una tensionată, marcată de procese și reproșuri.

„În ochii Alinei m-aș uita non stop”, a comentat un fan, iar răspunsul lui Alexandru Ciucu a fost: „Are ochii albaștri. E de înțeles”.