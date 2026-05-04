B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia

Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia

Iulia Petcu
04 mai 2026, 23:23
Finlanda nu a interceptat dronele apărute lângă granița cu Rusia. Cum explică armata decizia
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA
Cuprins
  1. De ce nu au fost doborâte dronele
  2. Cum s-au deplasat dronele după intrarea în spațiul finlandez
  3. Ce măsuri au luat autoritățile după incident

Un nou incident de securitate a pus în alertă autoritățile din Finlanda, după apariția unor drone neidentificate în apropierea frontierei estice. Deși aparatele au pătruns în spațiul aerian finlandez, armata nu a intervenit direct, iar explicațiile oficiale au venit rapid.

De ce nu au fost doborâte dronele

Forțele Armate finlandeze spun că poziția aparatelor de zbor a făcut imposibilă o intervenție imediată, mai ales din cauza proximității față de teritoriul rus, relatează publicația Yle.

Reprezentanții armatei au explicat că regulile aplicate în timp de pace limitează drastic opțiunile de răspuns în astfel de situații sensibile. „În timp de pace, interceptarea dronelor este imposibilă în imediata apropiere a graniței sau în spațiul aerian al unei alte țări”.

Militarii au mai precizat că nu pot deschide o operațiune de interceptare înainte ca obiectele detectate să fie identificate clar.

Cum s-au deplasat dronele după intrarea în spațiul finlandez

Potrivit datelor preliminare, aparatele nu au traversat adânc teritoriul Finlandei, ci au rămas o perioadă în apropierea frontierei. Ulterior, dronele și-au schimbat direcția și s-au îndreptat spre est, ieșind din zona monitorizată de autoritățile finlandeze.

„Dronele detectate în spațiul aerian finlandez nu au traversat teritoriul țării, ci au zburat de-a lungul frontierei pentru o perioadă de timp, apoi au zburat spre est, părăsind spațiul aerian finlandez”, au raportat Forțele de Apărare, potrivit Digi24.

Ce măsuri au luat autoritățile după incident

Pentru a ține situația sub control, Finlanda a introdus temporar restricții de zbor în zonele Kotka și Hamina, din estul Golfului Finlandei. Măsura le-a oferit militarilor mai mult spațiu de reacție, în cazul în care o eventuală interceptare ar fi devenit necesară.

În paralel, Garda de Frontieră a deschis o investigație, însă până acum originea dronelor nu a fost confirmată oficial.

Incidentul vine după alte episoade similare, inclusiv cazuri în care drone atribuite Ucrainei au ajuns pe teritoriul finlandez.

Tags:
Citește și...
Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
Externe
Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
Externe
Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
O româncă din Italia a dat lovitura vieții cu doar 5 euro. A câștigat cea mai mare sumă înregistrată din istoria agenției
Externe
O româncă din Italia a dat lovitura vieții cu doar 5 euro. A câștigat cea mai mare sumă înregistrată din istoria agenției
Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
Externe
Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Externe
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii
Externe
Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii
Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
Externe
Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
O dronă a lovit un bloc de lux. Cât de grav este atacul și unde a avut loc
Externe
O dronă a lovit un bloc de lux. Cât de grav este atacul și unde a avut loc
Ce salariu are Maia Sandu ca președinte al Republicii Moldova. Diferența față de Nicușor Dan te va surprinde
Externe
Ce salariu are Maia Sandu ca președinte al Republicii Moldova. Diferența față de Nicușor Dan te va surprinde
Reacție după anunțul despre retragerea militarilor americani. Kallas insistă pe întărirea pilonului european al NATO
Externe
Reacție după anunțul despre retragerea militarilor americani. Kallas insistă pe întărirea pilonului european al NATO
Ultima oră
23:58 - Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile la Premiile Gopo. Detaliul care a surprins pe toată lumea
23:58 - Datoria pentru vaccinurile COVID pune presiune pe bugetul din 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre evitarea plății integrale către Pfizer
23:52 - Valeriu Iftime, amuzat de situația de la FCSB: „A evadat de la mănăstire!”. Ce antrenor i-a găsit lui Becali
23:28 - Guvernul ar putea adopta marți proiectul privind primele didactice. Pîslaru: „Avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, dar ne lipsește avizul Consiliului Legislativ” (VIDEO)
23:21 - Avarie la Cernavodă. Unitatea 2 s-a oprit singură din cauza unei defecțiuni tehnice
23:08 - „În ochii Alinei m-aș uita non stop”, Alexandru Ciucu, mesaj cu subînțeles pentru Alina Sorescu la doi ani de la despărțire
22:59 - Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan
22:51 - Căutări dramatice după dispariția unui om de afaceri în Africa de Sud. Cum a dus ancheta la un crocodil suspect (VIDEO)
22:38 - Misterul petei care se extinde pe Marte. O formă neagră uriașă crește în dimensiuni de 50 de ani
22:28 - Promisiunile AUR dacă ajunge la guvernare. Petrișor Peiu: „Aș începe cu revenirea la cotele de TVA”