Un nou incident de securitate a pus în alertă autoritățile din Finlanda, după apariția unor drone neidentificate în apropierea frontierei estice. Deși aparatele au pătruns în spațiul aerian finlandez, armata nu a intervenit direct, iar explicațiile oficiale au venit rapid.

De ce nu au fost doborâte dronele

Forțele Armate finlandeze spun că poziția aparatelor de zbor a făcut imposibilă o intervenție imediată, mai ales din cauza proximității față de teritoriul rus, relatează publicația .

Reprezentanții armatei au explicat că regulile aplicate în timp de pace limitează drastic opțiunile de răspuns în astfel de situații sensibile. „În timp de pace, interceptarea dronelor este imposibilă în imediata apropiere a graniței sau în spațiul aerian al unei alte țări”.

Militarii au mai precizat că nu pot deschide o operațiune de interceptare înainte ca obiectele detectate să fie identificate clar.

Cum s-au deplasat dronele după intrarea în spațiul finlandez

Potrivit datelor preliminare, aparatele nu au traversat adânc teritoriul Finlandei, ci au rămas o perioadă în apropierea frontierei. Ulterior, și-au schimbat direcția și s-au îndreptat spre est, ieșind din zona monitorizată de autoritățile finlandeze.

„Dronele detectate în spațiul aerian finlandez nu au traversat teritoriul țării, ci au zburat de-a lungul frontierei pentru o perioadă de timp, apoi au zburat spre est, părăsind spațiul aerian finlandez”, au raportat , potrivit Digi24.

Ce măsuri au luat autoritățile după incident

Pentru a ține situația sub control, Finlanda a introdus temporar restricții de zbor în zonele Kotka și Hamina, din estul Golfului Finlandei. Măsura le-a oferit militarilor mai mult spațiu de reacție, în cazul în care o eventuală interceptare ar fi devenit necesară.

În paralel, Garda de Frontieră a deschis o investigație, însă până acum originea dronelor nu a fost confirmată oficial.

Incidentul vine după alte episoade similare, inclusiv cazuri în care drone atribuite Ucrainei au ajuns pe teritoriul finlandez.