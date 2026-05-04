Valeriu Iftime, amuzat de situația de la FCSB: „A evadat de la mănăstire!”. Ce antrenor i-a găsit lui Becali

Traian Avarvarei
04 mai 2026, 23:52
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Valeriu Iftime: La FCSB, antrenorul e băgat într-o groapă din care nu-l mai scoate nimeni
  2. Iftime: Trebuie căutat un călugăr la vreo mănăstire pe unde a fost domnul Becali

Valeriu Iftime l-a luat peste picior pe Gigi Becali deoarece nici acum n-a reușit să găsească un antrenor, după plecarea lui Mirel Rădoi.

Valeriu Iftime: La FCSB, antrenorul e băgat într-o groapă din care nu-l mai scoate nimeni

Acesta s-a amuzat când a aflat că Elias Charalambous a refuzat să se întoarcă la FCSB.

„Charalambous a fost un antrenor bun pentru FCSB. Acolo nu vine nimeni, cât timp domnul Becali e la televizor. Nu merge. Nu poți să spui la televizor că faci echipa, schimbările.

Antrenorul e băgat într-o groapă din care nu-l mai scoate nimeni. Nu știu dacă trebuie un antrenor român, poate și străin, dar lasă-l în pace și ajungi în Champions League. Un antrenor de antrenor trebuie acolo. Dacă face asta, FCSB o să fie echipă europeană an de an.

În condițiile actuale, FCSB nu are nicio șansă. Charalambous e un tip deștept și nu va mai veni, a strâns din dinți cât a putut și acum a scăpat ca dintr-un lagăr. A evadat de la mănăstire”, a declarat Iftime, pentru DigiSport.

Iftime: Trebuie căutat un călugăr la vreo mănăstire pe unde a fost domnul Becali

Valeriu Iftime l-a ironizat pe Becali și în momentul în care Mirel Rădoi a plecat, după doar cinci meciuri: „Știm cu toții că nu rezistă nimeni cu domnul Becali. Nu e ca și cum vine un medic, îți face o injecție și îți salvează viața. E greu și în play-off, să știți. E foarte complicat să te bagi acolo în morișca aia. E mereu cineva acolo sus, care îți dă ordine. În fotbal nu dai ordine. Trebuie căutat un călugăr la vreo mănăstire pe unde a fost domnul Becali. Nu ascultă nimeni de el din SuperLiga, să fim serioși. Dacă nu se iau niște măsuri serioase în privința unui antrenor, este greu ca FCSB să mai iasă din zona asta”.

