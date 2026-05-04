Monica Bîrlădeanu și-a surprins fanii din social media cu o schimbare radicală de look, pe care a prezentat-o recent.

Detalii despre noua coafură aleasă de Monica Bîrlădeanu la eveniment

s-a numărat pe lista celebrităților prezente la cea de-a 20-a ediție a Galei Premiilor Gopo, unde a atras toate privirile cu o apariție elegantă și o transformare vizibilă. Actrița a ales să pășească pe covorul roșu într-o rochie lungă, fucsia, cu un croi sofisticat, însă elementul care a surprins cel mai mult a fost noua sa tunsoare.

Monica a renunțat la părul lung în favoarea unui bob modern, cu linii curate și ușor texturate, care îi evidențiază trăsăturile chipului și îi oferă un aer proaspăt.

Prezența sa la evenimentul dedicat cinematografiei românești a fost completată de un machiaj impecabil, care i-a subliniat feminitatea. Această schimbare de stil a fost primită cu uimire de cei prezenți, fiind o trecere neașteptată de la imaginea cu care fanii erau obișnuiți.

Vedeta demonstrează astfel că nu se teme de schimbările de impact, reușind să păstreze un echilibru între modernitate și eleganța clasică ce o caracterizează.

Secretele prin care actrița își menține silueta impecabilă

La vârsta de 47 de ani, se menține într-o formă fizică excelentă, datorită unui stil de viață sănătos și a unei discipline alimentare riguroase.

Deși moștenirea genetică joacă un rol important, Monica recunoaște că îngrijirea adecvată este esențială pentru a păstra prospețimea pielii și a siluetei pe termen lung. Ea consideră că după o anumită vârstă, corpul necesită o atenție sporită și un efort intensificat pentru a obține aceleași rezultate.

„E foarte clar că moștenirea genetică e un mare avantaj. Adică în proporție de 50 la sută ai niște setări. Dar toate lucrurile astea le poți pierde foarte ușor dacă nu ai grijă. Pielea o dată ce se duce la vale o recuperezi atât de greu, iar silueta. Și e o luptă după 35 de ani, există așa un mic sabotaj din partea corpului. Începe să te saboteze și să nu mai răspundă neapărat. Și atunci trebuie să intensifici”, a declarat Monica Bârlădeanu pentru Ciao.