Pe Marte s-a observat o pată neagră uriașă care s-a extins constant în ultimii 50 de ani. Imaginile au fost publicate recent de Agenția Europeană.

De ce se mărește această pată de când pe Marte s-a observat fenomenul

Această pată este formată din cenușă și roci vulcanice care au apărut în urma erupțiilor de acum milioane de ani.

Fenomenul are loc în regiunea Utopia Planitia, unde solul negru a fost fotografiat prima dată de sondele Viking în 1976. Astronomii nu știu sigur de ce pata se extinde, dar imaginile din 2024 confirmă că procesul continuă.

„Răspândirea cenușii pe durata ultimilor 50 de ani are două posibile explicații: ori este ridicată și mișcată de vântul marțian, ori praful arămiu care acoperea înainte cenușa neagră a fost îndepărtat de vânt”, a declarat un reprezentant al ESA.

Cu ce viteză se extinde solul negru

Măsurătorile arată că porțiunea neagră s-a lărgit cu aproximativ 6,5 kilometri pe an în ultima jumătate de secol. În prezent, unele secțiuni sunt cu 320 de kilometri mai mari față de dimensiunea raportată în 1976.

Oamenii de știință cred că vântul marțian este responsabil pentru mutarea prafului, însă nu există încă o certitudine asupra ipotezei corecte.

Specialiștii analizează impactul vântului asupra aspectului actual al Planetei Roșii:

„Cu toate că nu știu sigur cum se explică acest fenomen, astronomii sunt destul de încrezători că are legătură cu vântul care se formează pe Marte și care ridică și mută cenușa și praful de la suprafață”, conform informațiilor

Ce secrete ascunde acest crater din Utopia Planitia

Regiunea Utopia Planitia este considerată esențială pentru astronomi deoarece ar putea ascunde gheață sub suprafață. Roverul chinezesc Zhurong a explorat zona recent și a găsit indicii că acolo ar fi existat un ocean uriaș în trecut.

De asemenea, au fost identificate crăpături neobișnuite în sol care pot oferi detalii despre activitatea tectonică a planetei.

„În Utopia Planitia se găsesc mai multe crăpături în sol, numite grabene, care sunt printre cele mai neobișnuite caracteristici ale plantei Marte și ar putea oferi noi informații despre activitatea sa tectonică de odinioară”, a precizat ESA.