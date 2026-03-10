B1 Inregistrari!
Sfântul Codrat, pomenit pe 10 martie în calendarul ortodox. Cine a fost mucenicul din Corint

Sfântul Codrat, pomenit pe 10 martie în calendarul ortodox. Cine a fost mucenicul din Corint

10 mart. 2026, 13:00
Sfântul Codrat, pomenit pe 10 martie în calendarul ortodox. Cine a fost mucenicul din Corint
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Mucenic Codrat din Corint
  2. De ce este pomenit Sfântul Codrat pe 10 martie
  3. Cum se pot ruga credincioșii Sfântului Mucenic Codrat

În fiecare an, la 10 martie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Mucenic Codrat din Corint. El este considerat unul dintre creștinii care au rămas neclintiți în credință în timpul marilor persecuții din primele secole.

Cine a fost Sfântul Mucenic Codrat din Corint

Sfântul Mucenic Codrat din Corint a trăit în secolul al III-lea, într-o perioadă în care creștinii erau persecutați de autoritățile romane. Credința în Hristos era atunci aspru pedepsită, iar mulți credincioși erau nevoiți să se ascundă pentru a-și salva viața.

Potrivit tradiției creștine, mama sa, Rufina, a fugit în munți pentru a scăpa de prigoană. Acolo l-a născut pe Codrat și l-a crescut o vreme în pustie. După moartea ei, copilul ar fi fost ocrotit în mod minunat, fiind hrănit și protejat prin voia lui Dumnezeu. Ajuns la maturitate, Codrat a devenit cunoscut pentru viața sa curată și pentru credința sa puternică.

Era apreciat și pentru înțelepciunea sa, dar și pentru cunoștințele de medicină pe care le avea. Cu ajutorul acestora îi îngrijea pe cei bolnavi și îi ajuta pe cei aflați în suferință. Prin exemplul său de viață și prin evlavia sa, a adunat în jurul său mai mulți ucenici și credincioși, devenind un sprijin spiritual pentru comunitatea creștină din Corint.

De ce este pomenit Sfântul Codrat pe 10 martie

Sfântul Codrat este pomenit în fiecare an pe 10 martie pentru jertfa și statornicia sa în credința creștină. În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor din Corint, el a fost arestat împreună cu mai mulți credincioși și adus în fața autorităților.

Deși a fost supus la chinuri grele și presiuni pentru a renunța la credința în Hristos, Sfântul Codrat a rămas neclintit și a refuzat să se lepede de Dumnezeu.

Pentru curajul și mărturisirea sa, a fost condamnat la moarte, primind astfel cununa muceniciei. Prin jertfa sa, Sfântul Codrat a rămas în memoria Bisericii ca un exemplu de credință puternică, curaj și devotament față de Dumnezeu.

Cum se pot ruga credincioșii Sfântului Mucenic Codrat

Sfinte Mucenice Codrat, mărturisitor credincios al lui Hristos, care ai rămas statornic în credință în mijlocul suferințelor, roagă-te pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Întărește-ne sufletele în clipele grele și ajută-ne să nu ne pierdem nădejdea.

Ocrotește-ne cu rugăciunile tale și cere de la Dumnezeu pace, sănătate și luminarea minții pentru noi și pentru cei dragi nouă. Ajută-ne să rămânem în credință, să facem binele și să trăim cu dragoste și smerenie.

Roagă-te pentru noi, Sfinte Mucenice Codrat, ca prin mijlocirea ta să dobândim milă, ajutor și binecuvântare de la Dumnezeu. Amin.

