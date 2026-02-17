În ziua de 17 februarie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, un ostaș creștin care și-a mărturisit credința în Hristos și a primit moarte mucenicească pentru statornicia sa. Tot în această zi sunt amintite și faptele Sfintei Mariamna, sora Sfântului Apostol Filip, care a propovăduit credința creștină în Licaonia.

Viața și martiriul Sfântului Teodor Tiron

Sfântul Teodor a fost militar în legiunea Tironilor, formată din ostași tineri, în vremea împăratului roman Maximian (286-305). Comandantul său a cerut ca toți soldații să aducă jertfă zeilor, însă Teodor a mărturisit că este creștin, conform doxologia.ro.

În fața generalului Vringa, el a afirmat: „Eu sunt creștin din început și cred în Hristosul meu și Lui voiesc să-I jertfesc, având pe Iisus Hristos Dumnezeu adevărat și împărat al tuturor, iar celor desfrânați zei, nicidecum nu le voi jertfi.”

Pentru credința sa, Sfântul Teodor a fost supus la mari chinuri și condamnat la ardere de viu. Focul a înconjurat trupul său fără a-l vătăma, iar sufletul său s-a ridicat spre cer „ca un fulger”.

Minunea colivei și sărbătoarea din Postul Mare

Mai târziu, în vremea împăratului Iulian Apostatul (361-363), Sfântul Teodor s-a arătat în vis arhiepiscopului Eudoxie, cerând ca creștinii să nu cumpere alimente din piețe timp de o săptămână, ci să mănânce grâu fiert cu miere (colivă).

Produsele din piețe s-au stricat în acest interval, iar creștinii au păstrat obiceiul de a săvârși pomenirea sfințirii acestei minuni în prima sâmbătă a Postului Mare, ca semn de recunoștință pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu și ajutorul Sfântului Teodor.

Sfânta Mariamna, sora Sfântului Apostol Filip

Sfânta Mariamna l-a însoțit pe Apostolul Filip în lucrarea sa misionară și a propovăduit Cuvântul lui în Licaonia.

A contribuit la botezul multor credincioși și s-a săvârșit în pace după ce Filip a fost martirizat, spânzurat cu capul în jos de necredincioși.