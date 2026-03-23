Sfântul Nicon, soldatul devenit martir. Povestea celor 199 de ucenici uciși pentru credință

Selen Osmanoglu
23 mart. 2026, 08:42
Cuprins
  1. De la soldat roman la slujitor al lui Hristos
  2. Momentul convertirii: puterea Crucii
  3. Viața monahală și misiunea în Sicilia
  4. Martiriul sub persecuțiile romane
  5. O pildă de credință și sacrificiu

Sfântul Nicon, împreună cu cei 199 de ucenici ai săi, este pomenit în calendarul creștin ortodox la data de 23 martie. Viața sa, marcată de credință, convertire și martiriu, este una dintre cele mai puternice mărturii ale devotamentului față de Hristos din perioada persecuțiilor romane.

De la soldat roman la slujitor al lui Hristos

Sfântul Nicon s-a născut în Neapole, într-o familie mixtă: tatăl său era păgân, închinător la zei, iar mama sa era creștină și i-a insuflat încă din copilărie credința în Hristos. Înrolat în armata romană în timpul împăratului Deciu, Nicon a dus inițial o viață de ostaș.

Mama sa îl îndemna însă necontenit să se apropie de credință, spunându-i:

„Fiul meu iubit, de ți se va întâmpla vreodată a cădea în vreo primejdie, precum se întâmplă adeseori în războaie, să te însemnezi cu semnul Crucii, că vei scăpa din mâinile potrivnicilor; și nu numai că te vei izbăvi din mâinile lor, dar vei scăpa și de toate rănile, pentru că nu te va lovi nici săgeată, nici sabie și prin mijlocul tăierii vei rămâne nevătămat”. (Viețile Sfinților)

Momentul convertirii: puterea Crucii

Într-o luptă în care era înconjurat de dușmani și fără scăpare, Nicon și-a amintit de sfatul mamei sale. Ridicându-și ochii spre cer, a rostit:

„Hristoase, Dumnezeule Atotputernice, arată spre mine în ceasul acesta puterea Crucii Tale, că de acum făgăduiesc să fiu și eu robul Tău, adică mă voi închina Ție, împreună cu mama care m-a născut”. (Viețile Sfinților)

Prin această rugăciune, el a scăpat în mod miraculos din încercuire, moment care i-a schimbat definitiv viața.

Viața monahală și misiunea în Sicilia

După botez, Sfântul Nicon a ales calea monahală într-o mănăstire din insula Hios, unde trăiau aproximativ 190 de călugări. Ulterior, a fost hirotonit episcop și a primit conducerea obștii.

Împreună cu monahii săi, a plecat în Sicilia, unde a întemeiat o mănăstire într-o zonă muntoasă. În drum, s-a oprit din nou la Neapole, unde alți nouă bărbați, foști camarazi de arme, s-au alăturat vieții monahale.

„Făcându-și grădini și răsaduri de tot felul, cu pomi aducători de roadă, au rămas acolo, unde Cuviosul Episcop Nicon a botezat pe acei nouă bărbați, care i-au fost lui altădată prieteni în oaste, și i-a tuns pe dânșii în monahiceasca rânduială”. (Viețile Sfinților)

Martiriul sub persecuțiile romane

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, ordonate în acea perioadă, întreaga obște a Sfântului Nicon a fost arestată de guvernatorul insulei, Quintilian.

Cei 199 de ucenici au fost supuși torturilor și uciși pentru credința lor, execuția fiind grăbită pentru a preveni influențarea publicului prin mărturisirea lor.

Sfântul Nicon a avut parte de chinuri și mai îndelungate, înainte de a fi ucis cu sabia, rămânând până la final un simbol al credinței neclintite.

O pildă de credință și sacrificiu

Pomenirea Sfântului Nicon și a celor 199 de ucenici ai săi rămâne un moment important pentru credincioși, fiind o mărturie a curajului și a devotamentului în fața persecuțiilor. Povestea lor continuă să inspire prin puterea credinței și prin sacrificiul suprem făcut pentru Hristos.

Citește și...
Sfinții zilei de 22 martie: Sfântul Vasile din Ancira și Sfânta Drosida, modele de credință și curaj
Calendar Ortodox 21 martie: Sfinții Iacob și Serapion, modele de jertfă și milostenie
Sfinții uciși în Mănăstirea Sfântului Sava, pomeniți pe 20 martie. Nu au renunțat la credință nici în fața morții
Uleiul în post: regula care i-a pus pe toți pe gânduri! Ai voie sau îți „strici” postul fără să știi?
Sfinții Mucenici Hrisant și Daria, prăznuiți pe 19 martie. Sacrificiul care i-a făcut nemuritori
Sfântul Chiril, prăznuit pe 18 martie. Viața plină de încercări a unui mare ierarh
Sfântul Alexie, sărbătorit pe 17 martie în Biserica Ortodoxă. Află cine a fost „omul lui Dumnezeu”
Ce înseamnă, de fapt, postul aspru. Află ce ai voie să mănânci și când se ține în tradiția ortodoxă
Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul, pomenit pe 16 martie în calendarul ortodox. Povestea martirului care nu a renunțat la credință
Sfântul Cuvios Benedict. Viață, învățătură și minuni în slujba credinței și monahismului apusean
11:28 - PSD a decis când se va decide. Pe 20 aprilie, membrii PSD vor vota dacă mai continuă cu guvernarea Bolojan
11:23 - Turismul influențat de războiul din Orientul Mijlociu. O destinație de vacanță preferată de români va avea de profitat
11:14 - Florin Cîțu, prevestiri negre pentru România. „Țara va intra în recesiune totală în acest an”
11:01 - Ratele românilor, mai mici de la 1 aprilie. Scăderea IRCC aduce o gură de oxigen, dar tensiunile din Iran pot schimba totul
10:59 - Andrei Beleuț, eliminat înainte de unificare. Câți bani a primit după ce a părăsit Survivor
10:57 - O cunoscută actriță de la Hollywood a murit. Carrie Anne Fleming a jucat în mai multe producții horror
10:39 - O metropolă pierdută a lui Alexandru cel Mare, redescoperită în sudul Irakului. Iată despre ce este vorba
10:30 - Explozie de prețuri la carburanți în România: Motorina a depășit 10 lei/litru în unele stații peco. Cât a ajuns să coste acum un plin
10:29 - Scăderea consumului și explozia costurilor pun presiune pe economie. IMM-urile, în prima linie a concedierilor și falimentelor
10:28 - Alegeri municipale în Franța. Candidații de stânga victorioși în marile orașe Paris, Lyon şi Marsilia