Vremea, 17 ianuarie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm

Ziua de 17 ianuarie aduce soare, dar și temperaturi extrem de scăzute în majoritatea regiunilor. Cel mai frig se va simți în , unde gerul persistă chiar și la orele amiezii, în timp ce în vestul țării valorile ajung la 3…4 grade. Vântul accentuează senzația de frig în mai multe zone.

Dobrogea și Bărăganul: dimineață geroasă

În Dobrogea și în Bărăgan, dimineața începe cu temperaturi foarte scăzute, minus 5…minus 6 grade, iar cerul este aproape senin.

Vântul se intensifică, ceea ce face frigul și mai greu de suportat. Spre seară, cerul se va înnora și pot apărea fulguieli izolate.

Moldova și nordul Munteniei: ger și vânt alert

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, ziua va fi însorită, dar extrem de rece. După prânz se vor înregistra minus 6 grade la Brăila și minus 8 grade la Galați. Vântul devine alert, iar pe timpul serii și noaptea sunt posibile ninsori ușoare.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, gerul va persista toată ziua, cu maxime de până la minus 14 grade la amiază. Norii se vor înmulți spre seară, cu fulguieli izolate.

Transilvania și Maramureș: ceață dimineața, apoi soare

Dimineața este afectată de ceață densă în nordul Transilvaniei și în Maramureș, cu cod galben în județele Sălaj, Bistrița-Năsăud și Cluj până la ora 10.

După ora 10, soarele va străluci peste întreaga regiune, iar temperaturile vor urca până la 2 grade în Baia Mare. În depresiuni, însă, gerul persistă: minus 21 grade la Joseni și minus 20 grade la Miercurea Ciuc.

Vestul și sud-vestul țării: soare și temperaturi pozitive

În Banat și Crișana, cerul va fi senin, iar maximele se vor situa între 3 și 4 grade, cele mai ridicate din țară. Vântul bate mai tare în sudul Banatului, cu viteze de până la 60 km/h.

În Oltenia, dimineața aduce ceață și înnorări, însă amiaza va fi însorită, cu maxime de 2 grade la Râmnicu Vâlcea și Drobeta-Turnu Severin.

București: foarte frig și ger noaptea

Capitala se confruntă cu temperaturi foarte scăzute: minus 9 grade în centru și minus 13 grade la Băneasa.

Norii apar rar, iar vântul devine mai activ. Maxima zilei va fi de minus 3 grade, iar pe timpul nopții se va instala gerul, cu valori de până la minus 10 grade.

Vremea la munte: frig și vânt puternic

Zonele montane rămân foarte reci, cu dimineață geroasă în majoritatea masivelor. După o zi însorită, seara sunt posibile ninsori în Carpații Orientali.

Vântul va bate tare în Munții Banatului și în Carpații de Curbură, cu viteze de până la 60 km/h.