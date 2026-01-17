Loredana Groza a început 2026 cu o vacanță în India. Artista și a simțit nevoia să se retragă o vreme din lumina reflectoarelor. Însă unii internauți au criticat-o pe motiv că n-ar respecta doliul.

Loredana Groza, vacanță în India

„2026 începe cu un lucru pe care nu l-am avut de foarte multe ori de-a lungul carierei: o pauză. Chiar dacă acest lucru nu îmi stă în fire, am fost nevoită să fiu offline o perioadă”, a scris artista, pe Facebook.

Ea a plecat cu fiica ei în India și postează des de acolo.

Clipurile îi încântă pe mulți internauți, dar au fost și unii care lăsat comentarii negative: „Da… că doar este în doliu, nu?”, „Te-ai dus în cultura celor ce se închină la vaci. Impresionant”, „Ce cauți în mizeria aia? Ai toate vaccinurile?”.

Tatăl Loredanei Groza a murit

Loredana Groza a avut un început de an teribil, căci tatăl ei a trecut în neființă.

„Nu vreau sa ti spun adio draga TATA nicodata, pentru ca moartea nu e sfarsitul, este parte din viata..

Tu pentru mine esti nemuritor!

Iti multumesc pentru fiecare clipa traita linga tine🙏🏻

Tu esti, Tatal meu, Vasile Groza, Poetul❤️

Drum lin in pace si lumina!

Ne vom reintalni pe Steaua noastra!

A ta, Luș ❤️🪷”, a transmis Loredana Groza, pe Facebook.

Mesajul ei a impresionat multă lume numai că, după înmormântare, ea a fost criticată pentru că a făcut un soi de ședință foto chiar la mormântul părintelui: