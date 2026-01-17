B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sibiu: O măicuță a lăsat în beznă mai multe străzi, după ce a tăiat cu un clește zeci de cabluri. Ce a decis instanța

Sibiu: O măicuță a lăsat în beznă mai multe străzi, după ce a tăiat cu un clește zeci de cabluri. Ce a decis instanța

Traian Avarvarei
17 ian. 2026, 22:20
Sibiu: O măicuță a lăsat în beznă mai multe străzi, după ce a tăiat cu un clește zeci de cabluri. Ce a decis instanța
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a lăsat măicuța mai multe străzi fără curent
  2. De ce măicuța nu va achita paguba

O măicuță a ajuns în fața instanței după ce, în 2023, a tăiat cu un clește zeci de cabluri din Sibiu și a lăsat străzi întregi fără curent. Ea a creat o pagubă de peste 38.000 de lei Primăriei municipiului Sibiu și companiei RCS&RDS. Instanța a explicat de ce nu-i impută paguba.

Cum a lăsat măicuța mai multe străzi fără curent

În perioada 13 august – 5 septembrie 2023, femeia, îmbrăcată cu haine monahale de culoare neagră și însoțită de copilul ei minor, a distrus cu ajutorul unui clește mai multe componente ale sistemului de iluminat public din Sibiu, prin secționarea coloanelor de alimentare cu energie electrică a aparatelor de iluminat de la 56 de stâlpi.

Faptele sale au condus la un prejudiciu de 38.690 lei, cauzat atât Primăriei, cât și societății RCS&RDS. Pe lângă cablurile de la stâlpii de iluminat, ea a tăiat și alte cabluri de la rețeaua de fibră optică, scrie Ora de Sibiu.

De ce măicuța nu va achita paguba

Femeia a recunoscut faptele, dar a spus că nu are bani să achite paguba, așa că e de acord să presteze muncă în folosul comunității.

Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de Serviciu de Medicină Legală în 1 iulie 2025 a arătat că „inculpata avea discernământul abolit în perioada comiterii faptei, aceasta fiind diagnosticată cu tulburare delirantă de tip mistic, aflându-se în prezent sub măsura tratamentului medical”, astfel că femeia nu poate fi trasă la răspundere.

Prim urmare, ea doar a fost obligată să ia tratament medical până la însănătoșire sau până când nu va mai fi un pericol. De asemenea, nici nu va trebui să achite daunele către primărie și companie.

Tags:
Citește și...
Anchetă la Poliția Ploiești, după ce mii de dosare au fost arse ilegal. Agenții verifică dacă printre actele incendiate sunt și dosare nesoluționate
Eveniment
Anchetă la Poliția Ploiești, după ce mii de dosare au fost arse ilegal. Agenții verifică dacă printre actele incendiate sunt și dosare nesoluționate
Brăila: Un copil a fost înjunghiat de un coleg de zeci de ori, pentru o jucărie Kendama. Chiar și polițiștii au fost șocați. Agresorul nu va răspunde în fața legii pentru că e minor
Eveniment
Brăila: Un copil a fost înjunghiat de un coleg de zeci de ori, pentru o jucărie Kendama. Chiar și polițiștii au fost șocați. Agresorul nu va răspunde în fața legii pentru că e minor
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 18 – 24 ianuarie: Decizii foarte greu de luat în plan domestic pentru Balanțe. Ceva cu grad mare de sensibilitate (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 18 – 24 ianuarie: Decizii foarte greu de luat în plan domestic pentru Balanțe. Ceva cu grad mare de sensibilitate (VIDEO)
Craiova: Intervenție contracronometru pentru salvarea a trei persoane dintr-un lac. Un copil, printre victime
Eveniment
Craiova: Intervenție contracronometru pentru salvarea a trei persoane dintr-un lac. Un copil, printre victime
Cum să eviți senzația de urechi înfundate în avion? Iată un truc simplu și eficient
Eveniment
Cum să eviți senzația de urechi înfundate în avion? Iată un truc simplu și eficient
De ce nu ar trebui să pui carnea, peștele sau înghețata pe ușa congelatorului? Iată ce spun specialiștii
Eveniment
De ce nu ar trebui să pui carnea, peștele sau înghețata pe ușa congelatorului? Iată ce spun specialiștii
Aderarea României la OCDE, miză strategică majoră. Alexandru Nazare: „Impact comparabil cu NATO și UE”
Eveniment
Aderarea României la OCDE, miză strategică majoră. Alexandru Nazare: „Impact comparabil cu NATO și UE”
Rețea de trafic de migranți, destructurată la Timișoara. Un afgan și un român, reținuți
Eveniment
Rețea de trafic de migranți, destructurată la Timișoara. Un afgan și un român, reținuți
Bolojan, la Botoșani: discuții despre problemele orașului și sprijin guvernamental
Eveniment
Bolojan, la Botoșani: discuții despre problemele orașului și sprijin guvernamental
Președintele Dan promulgă legea vaccinării anti-HPV și a testelor gratuite pentru cancerul de col uterin
Eveniment
Președintele Dan promulgă legea vaccinării anti-HPV și a testelor gratuite pentru cancerul de col uterin
Ultima oră
23:57 - Surse: România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump
23:26 - Loredana Groza, criticată pentru că a plecat în vacanță la două săptămâni după ce tatăl ei a murit: „Ce cauți în mizeria aia?” (VIDEO, FOTO)
22:51 - Anchetă la Poliția Ploiești, după ce mii de dosare au fost arse ilegal. Agenții verifică dacă printre actele incendiate sunt și dosare nesoluționate
21:46 - UE și Mercosur au semnat acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri (VIDEO)
21:12 - Brăila: Un copil a fost înjunghiat de un coleg de zeci de ori, pentru o jucărie Kendama. Chiar și polițiștii au fost șocați. Agresorul nu va răspunde în fața legii pentru că e minor
20:36 - Andreea Bălan, critici dure pentru Ilona Brezoianu și Mihai Petre. Replica dansatorului: „O copilărie”
20:08 - Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic de la Davos, deși se anunță o reuniune istorică. Cine va reprezenta România
19:42 - Trump impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene „până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”. Cum justifică decizia
19:09 - Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher”. Situație uluitoare la singura fabrică de avioane militare din România
18:41 - Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume (VIDEO)