O măicuță a ajuns în fața instanței după ce, în 2023, a tăiat cu un clește zeci de cabluri din Sibiu și a lăsat străzi întregi fără curent. Ea a creat o pagubă de peste 38.000 de lei Primăriei municipiului Sibiu și companiei RCS&RDS. Instanța a explicat de ce nu-i impută paguba.

Cum a lăsat măicuța mai multe străzi fără curent

În perioada 13 august – 5 septembrie 2023, femeia, îmbrăcată cu haine monahale de culoare neagră și însoțită de copilul ei minor, a distrus cu ajutorul unui clește mai multe componente ale sistemului de iluminat public din Sibiu, prin secționarea coloanelor de alimentare cu energie electrică a aparatelor de iluminat de la 56 de stâlpi.

Faptele sale au condus la un prejudiciu de 38.690 lei, cauzat atât Primăriei, cât și societății RCS&RDS. Pe lângă cablurile de la stâlpii de iluminat, ea a tăiat și alte cabluri de la rețeaua de fibră optică, scrie

De ce măicuța nu va achita paguba

Femeia a recunoscut faptele, dar a spus că nu are bani să achite paguba, așa că e de acord să presteze muncă în folosul comunității.

Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de Serviciu de Medicină Legală în 1 iulie 2025 a arătat că „inculpata avea discernământul abolit în perioada comiterii faptei, aceasta fiind diagnosticată cu tulburare delirantă de tip mistic, aflându-se în prezent sub măsura tratamentului medical”, astfel că femeia nu poate fi trasă la răspundere.

Prim urmare, ea doar a fost obligată să ia tratament medical până la însănătoșire sau până când nu va mai fi un pericol. De asemenea, nici nu va trebui să achite daunele către primărie și companie.