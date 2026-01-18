B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » „Nu vedem nicio dorință de a pune capăt războiului”. Avertismentul lui Zelenski

Selen Osmanoglu
18 ian. 2026, 09:32
Volodimir Zelenski Sursa foto: b1tv.ro
Cuprins
  1. Zelenski: Rusia pregătește noi lovituri asupra sectorului energetic
  2. Informare de la serviciile secrete și discuții de pace în SUA
  3. Rusia cere cedarea Donbasului
  4. Criză energetică și ajutor din Lituania

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, avertizează că Rusia vizează inclusiv sistemul nuclear de producere a energiei, în încercarea de a forța Kievul să capituleze prin paralizarea completă a rețelei energetice. Declarațiile vin pe fondul unor noi atacuri soldate cu morți și răniți și în contextul negocierilor internaționale privind un posibil acord de pace.

Zelenski: Rusia pregătește noi lovituri asupra sectorului energetic

Duminică, Volodîmîr Zelenski a declarat că serviciile de informații ucrainene dețin date privind pregătiri pentru noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, inclusiv asupra instalațiilor care deservesc centralele nucleare.

„Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului”, a spus preşedintele ucrainean.

„Dimpotrivă, există numeroase informaţii privind pregătiri pentru noi lovituri ruseşti asupra sectorului nostru energetic şi infrastructurii, inclusiv asupra instalaţiilor şi reţelelor care deservesc centralele nucleare. Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic, în plină iarnă aspră, slăbeşte şi subminează eforturile statelor-cheie – în special ale Statelor Unite – de a pune capăt acestui război”, a declarat Zelenski, potrivit The Guardian.

Informare de la serviciile secrete și discuții de pace în SUA

Declarațiile liderului de la Kiev au fost făcute după o informare primită de la Oleh Ivaşcenko, noul șef al serviciului ucrainean de informații militare, numit recent în locul lui Kirîlo Budanov. Acesta din urmă a fost desemnat șef al administrației prezidențiale.

Budanov a confirmat sâmbătă sosirea sa în Statele Unite, unde urmează să participe la discuții privind propuneri de pace. El, alături de Rustem Umerov și Davîd Arakhamia, se va întâlni cu emisarul american Steve Witkoff, cu Jared Kushner și cu secretarul armatei SUA, Dan Driscoll.

Zelenski a precizat că delegația ucraineană prezentă la discuțiile din Miami a primit sarcina de a finaliza propunerile privind garanțiile de securitate și redresarea economică. Dacă acestea vor fi aprobate de partea americană, un acord ar putea fi semnat săptămâna viitoare, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Rusia cere cedarea Donbasului

În ciuda demersurilor diplomatice, Rusia nu a dat semne că ar accepta un acord de pace fără cedarea completă a regiunii Donbas, cel puțin într-o primă etapă.

Între timp, atacurile continuă. Cel puțin două persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite în regiunea Harkiv, potrivit autorităților locale. Primarul orașului, Ihor Terehov, a avertizat că un atac asupra unei instalații de infrastructură critică ar putea afecta grav alimentarea cu energie și încălzire, precizând că sistemul energetic „funcţionează constant la limită”.

În regiunea Sumî, un atac aerian asupra unui cartier rezidențial a rănit trei femei și un copil de șapte ani, fiind avariate 15 locuințe.

Criză energetică și ajutor din Lituania

Ministerul Energiei de la Kiev a anunțat că Rusia a lovit infrastructura energetică din regiunile Kiev și Odesa, lăsând peste 20 de localități fără electricitate.

Premierul Denîs Şmîhal a declarat că Ucraina trebuie să crească importurile de energie și să achiziționeze urgent echipamente suplimentare. Totodată, Lituania va furniza noi echipamente de producere a energiei.

„Lituania a contribuit cu 5,7 milioane de euro la fondul de sprijin energetic al Ucrainei… Nu există nicio centrală electrică în Ucraina care să nu fi fost lovită de atacurile ruseşti. Lucrătorii din sectorul energetic ucrainean continuă să repare non-stop şi să redea electricitatea populaţiei”, a spus Şmîhal.

