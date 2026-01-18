Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un mesaj RO-Alert, după ce sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în apropierea frontierei cu România.

Drone rusești detectate la 10 kilometri de granița României

Potrivit Ministerului Apărării Naționale ( ), incidentul a avut loc duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01:15, când radarele militare românești au identificat un grup de drone aeriene aparținând Federației Ruse, scrie Digi24.

„Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a identificat un grup de drone aeriene ale Federaţiei Ruse care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România. Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariţiei ţintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol”, au transmis reprezentanţii MApN.

Avioane F-16 în stare de alertă, dar misiunea a fost anulată

În urma detectării dronelor, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești au fost puse în stare de pregătire pentru o misiune de monitorizare aeriană. Totuși, avioanele nu au mai decolat, deoarece țintele au dispărut de pe radare la scurt timp.

Ministerul Apărării a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și că situația a fost monitorizată permanent de structurile de apărare.

RO-Alert pentru populația din Tulcea

Pentru siguranța populației, autoritățile au decis transmiterea unui mesaj RO-Alert către locuitorii din nordul județului Tulcea. Alerta a fost emisă la ora 01:21, iar starea de alertă a fost ridicată la 01:40, după ce riscul iminent a fost evaluat ca fiind încheiat.

MApN a subliniat că măsura a fost una preventivă, având în vedere proximitatea atacurilor față de teritoriul României.

Peste 70 de atacuri cu drone, de la începutul războiului

Ministerul Apărării Naționale a reamintit că, de la începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 70 de atacuri cu drone în proximitatea frontierei României, în special în zona Dunării.

Autoritățile române mențin un nivel ridicat de vigilență și monitorizează constant situația de securitate din regiune, în cooperare cu aliații NATO.