Acasa » Eveniment » Anchetă la Poliția Ploiești, după ce mii de dosare au fost arse ilegal. Agenții verifică dacă printre actele incendiate sunt și dosare nesoluționate

Anchetă la Poliția Ploiești, după ce mii de dosare au fost arse ilegal. Agenții verifică dacă printre actele incendiate sunt și dosare nesoluționate

Traian Avarvarei
17 ian. 2026, 22:51
Anchetă la Poliția Ploiești, după ce mii de dosare au fost arse ilegal. Agenții verifică dacă printre actele incendiate sunt și dosare nesoluționate
Cuprins
  1. Cum au fost arse dosarele
  2. Ce pedeapsă riscă șeful Biroului Rutier

E anchetă la Poliţia Ploieşti, după ce mii de dosare din arhivă au fost arse ilegal la comanda şefului poliţiei rutiere. Agenții verifică dacă printre actele incendiate sunt și dosare nesoluționate.

Cum au fost arse dosarele

Şeful Biroului Rutier de la Poliția Ploieşti, Laurenţiu Drăghici, a ordonat unui subaltern să scape de o tonă de documente din arhivă pentru a face loc altora. Subalternul a apelat la o firmă particulară.

O primă tranșă de documente au fost arse în curtea Școlii de Pompieri din Boldeşti-Scăeni. A doua tranșă trebuia arsă acolo în aceeași zi, dar operațiunea a fost anulată după ce comandantul Poliţiei a aflat ce se întâmplă, informează Observator News.

Ce pedeapsă riscă șeful Biroului Rutier

Agenții au aflat că au fost arse dosare, procese-verbale şi rapoarte de activitate ale Poliţiei Rutiere Prahova de acum 20-25 de ani și urmează să descopere dacă printre ele se aflau şi cazuri nesoluţionate.

Șeful Biroului Rutier riscă închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă pentru distrugere de înscrisuri. Potrivit legii, în cazul funcţionarilor publici, pedeapsa poate fi majorată cu o treime.

