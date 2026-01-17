B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » UE și Mercosur au semnat acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 ian. 2026, 21:46
Acord UE - Mercosur. Sursa foto: Captură video - European Commission / YouTube
Cuprins
  1. Acordul UE – Mercosur, primit cu aplauze. Și proteste
  2. Principalele prevederi ale acordului
  3. Ce e Mercosur?

Uniunea Europeană și grupul de state Mercosur au semnat sâmbătă, în Paraguay, acordul comercial pe care l-au negociat vreme de 25 de ani. El nu va intra imediat în vigoare deoarece trebuie urmați mai mulți pași procedurali în cadrul ambelor blocuri. Totuși, s-a făcut azi un pas important pentru crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul lumii, explică AFP.

Acordul UE – Mercosur, primit cu aplauze. Și proteste

Acordul nu e susținut de toate statele UE, printre cele care se opun, puține, numărându-se și Franța. De asemenea, fermieri și crescători de animale din mai multe țări europene au protestat. Nici în Mercosur nu e toată lumea mulțumită.

Dar liderii ambelor blocuri văd avantajele acordului.

Alegem un comerț echitabil în locul tarifelor vamale, un parteneriat productiv pe termen lung, în locul izolării. Și, cel mai important, intenționăm să aducem beneficii tangibile cetățenilor și companiilor noastre”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul ceremoniei.

Principalele prevederi ale acordului

Acordul va elimina tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale și va stimula exporturile europene de automobile, utilaje, produse chimice, vinuri și băuturi spirtoase. În schimb, carnea, zahărul, orezul, mierea și soia din America de Sud vor intra mai ușor pe piața UE.

Explicațiile date de Irineu Darău (USR), ministrul Economiei, pe acest subiect pot fi citite integral AICI.

Ce e Mercosur?

Mercosur este o piață comună din America de Sud formată din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, în 1991. Împreună, aceste țări formează a șasea economie ca mărime din lume.

