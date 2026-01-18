Ger cumplit în toată țara. Cum va fi vremea în fiecare regiune

România traversează una dintre cele mai reci zile ale iernii. Temperaturile scad mult sub normalul perioadei, gerul persistă în majoritatea regiunilor, iar vântul accentuează senzația de frig. În nordul țării se ating valori extreme, în timp ce în sud și est apar înnorări și fulguieli trecătoare.

Vreme extrem de rece, cu soare în zonele intracarpatice

Astăzi, vremea este deosebit de rece la nivel național. În zonele intracarpatice, soarele reușește să apară temporar, însă temperaturile rămân negative. În restul teritoriului domină cerul noros, iar local sunt posibile fulguieli slabe. În depresiuni și în nord-estul țării, gerul se menține pe tot parcursul zilei.

În nordul , termometrele vor indica minus 12 grade, iar cele mai ridicate valori, de aproximativ zero grade, sunt așteptate în Dealurile de Vest.

Dobrogea și Bărăganul: frig accentuat și vânt puternic

În Dobrogea și Bărăgan, vremea este deosebit de rece, cu temperaturi de minus 7…minus 8 grade la amiază. Vântul suflă cu intensitate, astfel că temperatura resimțită va fi mult mai scăzută. După un început de zi cu ceva soare, cerul se va înnora, iar izolat pot apărea ninsori slabe, trecătoare.

Moldova și Muntenia: ger persistent și fulguieli

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, dimineața este geroasă, iar frigul persistă și după prânz. În Galați, maximele nu vor depăși minus 8 grade, iar vântul va avea intensificări. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, gerul va fi și mai aspru, cu valori de minus 10…minus 12 grade și cer mai mult noros.

Recorduri de frig în Maramureș și Transilvania

În Maramureș și nordul Transilvaniei, temperaturile ating valori extreme. La Târgu Lăpuș s-au înregistrat minus 20 de grade dimineața. Ziua va fi mai rece decât cea precedentă, cu ceață în primele ore, urmată de soare și maxime de minus 7 grade la Cluj-Napoca. În depresiuni, noaptea aduce din nou minus 20 de grade.

Sudul și vestul țării: frig pătrunzător

În Oltenia și regiunile sudice, atmosfera rămâne închisă, cu temperaturi de minus 5…minus 7 grade. În vestul țării, maximele ajung cu greu la zero grade, iar în sudul Banatului vântul va atinge 50 km/h.

Vremea în București și la munte

În București, ziua este mohorâtă, cu minus 6 grade la amiază și fulguieli trecătoare. Noaptea aduce minus 10 grade. La munte, deși temperaturile scad semnificativ, va predomina soarele, iar vântul va avea intensificări în Munții Banatului și Carpații de Curbură.