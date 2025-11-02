Pe 2 noiembrie, Biserica Ortodoxă îi cinstește pe mai mulți care au mărturisit credința în Hristos în fața prigoanei și a chinurilor grele. Printre aceștia se numără Sfântul Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist, originari din Persia, care au refuzat să se închine idolilor și au fost supuși la torturi cumplite de regele Sapor II.

Credința lor neclintită și minunatele fapte au adus la Hristos numeroși oameni, unii dintre ei pierzându-și viața pentru convingerile lor. Tot astăzi sunt pomeniți și alți mucenici, precum Eudoxie, Agapie și opt camarazi, care și-au dat viața prin foc pentru mărturisirea credinței, precum și Sfintele Mucenițe Chiriachi, Domnina și Doamna, care au fost uciși cu sabia.

Cum au trăit viața lor cei asceți și pustnicii

Ziua mai aduce în atenție viața exemplară a Cuviosului Marcian de la Cir, care și-a părăsit patria și confortul familial pentru a se retrage în pustie.

Într-o chilie mică, trăind doar cu pâine și apă, Marcian a dus o viață de asceză profundă, atrăgând ucenici și ajutând oameni să se întoarcă la credința ortodoxă. Se spune că a înfruntat și primejdii supranaturale, iar înțelepciunea și sfințenia sa i-au adus renume nu doar în comunitatea locală, ci și în regiuni mai îndepărtate.

De ce este importantă această zi pentru credincioși

Pentru ortodocși, 2 noiembrie este o zi de rugăciune și pomenire a celor adormiți, dar și de reflecție asupra valorilor spirituale. aprind lumânări, merg la biserici sau cimitire și se roagă pentru mântuirea sufletelor.

Exemplele de curaj, credință și smerenie ale sfinților acestei zile oferă modele de urmat pentru toți cei care doresc să trăiască o viață dedicată lui Dumnezeu și aproapele.