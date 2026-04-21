Tim Cook se apropie de finalul unei etape importante, după 15 ani la conducerea Apple. El a anunțat că va renunța la funcția de CEO. Succesiunea va fi asigurată de John Ternus, actualul șef al ingineriei hardware. Acesta va prelua oficial conducerea companiei începând cu 1 septembrie.
După mai bine de un deceniu la conducere, Tim Cook face pasul înapoi, dar nu dispare din prim-planul companiei. Apple a anunțat luni că acesta va rămâne CEO până la finalul verii, pentru a asigura o tranziție lină. Ulterior, el va deveni președinte executiv al Consiliului de Administrație, informează CNN.
„A fost cel mai mare privilegiu al vieții mele să fiu CEO al Apple și să conduc o companie atât de extraordinară”, a transmis Cook, marcând finalul unei epoci. Numit în funcție în 2011, după Steve Jobs, el a transformat Apple într-un gigant evaluat la aproximativ 4 trilioane de dolari. Sub conducerea sa, Apple nu s-a limitat la produsele consacrate precum Mac, iPhone și iPod. În schimb, compania a construit un ecosistem extins și profitabil. De asemenea, a intrat puternic în zona de divertisment prin Apple TV și a consolidat segmentul de dispozitive purtabile cu AirPods și Apple Watch.
Nu toate inițiativele recente ale Apple au avut succesul scontat. Lansarea Vision Pro nu a reușit să stârnească entuziasmul anticipat. În același timp, întârzierile în dezvoltarea lui Siri au afectat poziția companiei în cursa pentru inteligența artificială. În timp ce rivali precum OpenAI și Gemini accelerează ritmul inovației, Apple este nevoită să recupereze teren într-un domeniu care redefinește industria tech.
Noul director general nu este un nume venit din exterior. Este un produs al Apple, cu o carieră construită pas cu pas în interiorul companiei. John Ternus face parte din echipă încă din 2001, când și-a început parcursul în departamentul de design.
De-a lungul anilor, a urcat constant în ierarhie, remarcându-se prin contribuțiile sale până la poziția de vicepreședinte senior pentru inginerie hardware. Alegerea sa la conducere reflectă o continuitate clară a culturii și viziunii Apple.
„Sunt onorat să preiau acest rol și promit să conduc cu valorile și viziunea care au definit acest loc special timp de o jumătate de secol”, a spus Ternus.