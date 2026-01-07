B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » 800.000 de lei impozit pentru un apartament în Colentina: „Dacă mă duceam să plătesc, probabil mi-ar fi luat banii”

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 20:27
800.000 de lei impozit pentru un apartament în Colentina: „Dacă mă duceam să plătesc, probabil mi-ar fi luat banii”
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Eroare de calcul: Sumă uluitoare de plătit ca impozit
  2. Erori în calcularea impozitelor
  3. Care este explicația oficială pentru impozitele greșite

Un bărbat din cartierul bucureștean Colentina s-a trezit că are de plătit impozit 800.000 de lei pentru un apartament de trei camere. De altfel, în toată țara au fost reclamate situații în care oamenilor li s-au impus impozite mari, dar nu halucinante ca acesta, iar după ce au plătit au aflat că li s-au majorat iar și trebuie să achite și diferența.

Eroare de calcul: Sumă uluitoare de plătit ca impozit

„Am văzut că am de plătit 800 și ceva de mii de lei, adică vreo 250.000 de euro, impozit pe un apartament de 3 camere din Colentina. Depunem o cerere de recalculare.

Ce mă distrează cel mai tare este faptul că dacă mă duceam mai departe să plătesc, probabil că mi-ar fi luat banii”, a povestit Ștefan, pentru Digi24.

Erori în calcularea impozitelor

Sunt numeroase situații în București și în țară în care oamenii s-au trezit cu un impozit, unii l-au și plătit, iar a doua zi au aflat că li s-a stabilit alt impozit, mai mare, și trebuie să achite diferența. Pentru cei care au achitat la ghișeu, asta înseamnă că trebuie să facă un drum în plus.

Marius, de exemplu, locuiește în Sectorul 2. Pentru un apartament de 100 de metri pătrați avea de plată dimineața 1.200 de lei, iar seara suma era deja mai mare cu aproape 100 de lei.

Iar Eugen, după ce a achitat pe ghișeul.ro 780 de lei impozite pentru locuință, teren și mașină, a aflat că mai are de plătit pentru clădire o diferență de 104 lei.

Într-o situație similară s-a aflat și profesorul universitar Cristian Preda, care și-a povestit pățania pe Facebook:

„Am auzit adineauri la Digi24 că, în sectorul 2, taxele au fost recalculate și, dacă ai plătit ieri sau alaltăieri ce era stabilit, mai ai, totuși, de scos niște bani din buzunar.

Cum am fost, ca mai tot românul, disciplinat și am trimis banii datorați încă de luni, am verificat știrea pe site-ul ghiseul.ro.

Așa e: au mai apărut niște bani de plătit.
Nu mulți față de ce plătisem deja: 46 de lei.
I-am plătit.

Sper ca, până mâine dimineață, inegalabilul primar Hopincă să nu ne spună că a calculat din nou și i-a ieșit alt total…”, a scris profesorul Cristian Preda, pe Facebook.

Care este explicația oficială pentru impozitele greșite

Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, care gestionează Ghișeul.ro, a declarat la Digi24 că în cazul Sectorul 2 problema „se justifică prin faptul că la începutul anului valorile au fost cele de anii trecuți, iar în data de 5 ianuarie sau după, au apărut valori actualizate”.

„Sunt primării care nu afișează încă date, iar în sistem apare ca informațiile nu există. (…) Va mai dura o săptămână până când primăriile își fixează noi valori pentru acest an”, a mai spus Dragoș Cristian Vlad.

