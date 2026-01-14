B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Primăriile nu mai scapă. Sunt obligate să dea oameni afară. Anunțul ministrului Dezvoltării

Adrian A
14 ian. 2026, 14:56
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Cuprins
  1. Se dau oameni afară din primării
  2. Impozitele rămân la primării

Primăriile vor fi obligate să dea oameni afară pentru a ajunge la reducerea cheltuielilor cu salariile de 10%. Potrivit ministrului Dezvoltării, măsura va fi obligatorie anul viitor.

Se dau oameni afară din primării

Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Atilla, din 2027 rămâne o singură opțiune pentru ca primăriile și celelate instituții locale să își reducă cehltuielile cu salariile cu 10%. Să dea oameni afară.

„Din 2027 este obligatorie reducerea numărului de posturi, care depinde de situația în care se află fiecare primărie: fie posturi vacante, fie posturi ocupate, fie ambele. În 2026, deci doar temporar, se oferă variantă reducerea cheltuielilor de personal cu 10% dacă nu se dorește reducerea posturilor.”, a spus Cseke Atilla la Antena 3 CNN.

Conform spuselor ministrului Dezvoltării, situația multor primării nu e atât de gravă pe cât se plâng edilii.

„Este important de specificat că această reducere la administrația publică locală este doar o variantă. A doua variantă este cea a reducerii de cheltuieli de personal. Dacă se decide varianta reducerii de posturi, pornim de la un procent de 30%, ceea ce generează, pe simulare, în ansamblu, o reducere de 10% a posturilor ocupate, 12.794 posturi ocupate.

Sunt sute de UAT-uri unde nu va exista o reducere a posturilor ocupate, pentru că organigrama nu este complet ocupată. Unde avem peste 30% posturi vacante, reducerea se va face pe partea vacantă, pentru a face diferențieri între cei care sunt eficienți. Acest sistem propune o diferențiere: nu este un șablon care se aplică la toată lumea la fel, pentru că există diferențe majore între primării.”, a explicat Cseke Atilla.

Însă dacă nu se ocupă de reducerea fodului de salarii, primăriile vor avea o surpriză extrem de neplăcută. Se va opri alocarea de cote de la bugetul de stat.

Impozitele rămân la primării

În același context, ministrul Dezvoltării a dat asigurări că banii din impozitele locale vor rămâne la primării, nu vor merge la bugetul de stat.

„Nu este subiectul proiectului, pentru că privește partea de finanțe publice locale și este atributul Ministerului Finanțelor. Nu a existat o discuție ca în pachetul de administrație să reglementăm acest aspect.

Ceea ce este clar este că impozitele locale, indiferent de valoarea lor, trebuie să rămână la nivel local. Discuția pe care înțeleg că au semnalat-o unii primari se referă la cote și la sumele defalcate, care este o discuție ce va avea loc la buget. Aici nu se reglementează nimic.”, a afirmat ministrul Cseke Atilla.

