Ce este regula 50-30-20 și de ce tot mai mulți români o folosesc ca să economisească

Ce este regula 50-30-20 și de ce tot mai mulți români o folosesc ca să economisească

Ana Beatrice
13 ian. 2026, 21:03
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum funcționează regula 50-30-20 și de ce merită să o încerci
  2. Ce faci cu ultimii 20% din venit și cum îi transformi în siguranță financiară

Un plan financiar bine pus la punct poate schimba complet felul în care îți gestionezi banii. Nu contează neapărat cât câștigi, ci cât de inteligent îți organizezi veniturile. Fără o structură clară, cheltuielile ajung ușor să scape de sub control, iar economiile rămân mereu „pe mai târziu”.

De multe ori, banii nu dispar pentru că nu sunt suficienți, ci pentru că nu există o direcție clară. Atunci când nu ai o imagine exactă asupra cheltuielilor, ajungi să cumperi impulsiv. În timp, nici nu mai știi unde s-au dus veniturile tale. Mai mult, un buget bine făcut îți oferă ordine și claritate.

Cum funcționează regula 50-30-20 și de ce merită să o încerci

Dacă simți că banii se duc prea repede, înseamnă că ai nevoie de mai mult control asupra cheltuielilor. Regula 50-30-20 poate fi una dintre cele mai bune soluții pentru a economisi constant. Este o metodă foarte ușor de aplicat, deoarece îți oferă o structură clară. În plus, nu implică calcule complicate și nu îți dă senzația că trebuie să renunți la tot ce îți place.

Ideea este simplă. Îți împarți venitul lunar în trei părți, astfel încât să ai atât stabilitate, cât și libertate.

50% din bani se duc către necesități, adică acele cheltuieli esențiale fără de care nu poți funcționa. Aici intră chiria sau rata la credit, utilitățile, asigurările, alimentele de bază și transportul. Acestea sunt cheltuieli relativ fixe și reprezintă fundamentul bugetului tău.

Următoarea categorie este cea a dorințelor, unde intră 30% din venit, adică lucrurile care îți fac viața mai frumoasă. Aici se includ ieșirile în oraș, vacanțele, hainele, abonamentele la platforme de streaming și alte mici plăceri zilnice. Această parte este importantă pentru echilibrul tău. Totodată, este și cea mai ușor de ajustat atunci când vrei să economisești mai mult sau ai un obiectiv financiar pe termen scurt.

Ce faci cu ultimii 20% din venit și cum îi transformi în siguranță financiară

Ultimii 20% din venitul lunar sunt partea care îți construiește viitorul și îți oferă stabilitate pe termen lung. Acești bani sunt dedicați obiectivelor financiare, cum ar fi economiile, investițiile, fondul de urgență, contribuțiile la pensie sau achitarea datoriilor.

Felul în care îi folosești depinde foarte mult de situația ta: unii aleg să scape mai întâi de creditele pe termen scurt, în timp ce alții preferă să își creeze o rezervă de siguranță sau să investească pentru viitor.

Pentru multe persoane, economisirea pare imposibilă, mai ales când veniturile sunt limitate și cheltuielile sunt mari. Totuși, specialiștii în finanțe spun clar că nu suma contează cel mai mult, ci consecvența. Chiar și economiile mici, puse lunar deoparte, pot deveni în timp o diferență uriașă. Important este să ai disciplină și să respecți un plan. În plus, pe lângă regula 50-30-20, te ajută enorm să îți monitorizezi cheltuielile, să reduci risipa și să îți setezi obiective realiste.

