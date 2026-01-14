Datoria externă a României a atins un nivel uriaș în primele 11 luni ale anului care s-a încheiat. Datele publicate de Banca Națională a României arată că acest lucru s-a petrecut pe fondul majorării și al avansului datoriei pe termen lung.

Datoria externă se menține la un nivel ridicat

Banca Națională a României a calculat sumele cu care s-a împrumutat statul român pentru a face față cheltuielilor. După 11 luni, în 2025, datoria externă s-a majorat cu 24 de miliarde de euro, ajungând la 227,5 miliarde euro. Din această sumă, totală, datoria pe termen lung reprezintă 78,5%, arată datele statistice.

Datoria pe termen lung a ajuns la 178,5 miliarde euro, în creștere cu 14,2% față de decembrie 2024. Pe de altă parte, datoria pe termen scurt se situa la aproape 49 miliarde euro, în creștere cu 3,7%. Potrivit BNR, datoria a fost de 125,6 miliarde euro, în creștere cu 18,7 miliarde euro față de decembrie 2024. În același timp, soldul deținut de societățile care acceptă depozite, exclusiv banca centrală, a fost de 14,3 miliarde euro. A fost înregistrată o creștere, față de 12,9 miliarde euro la finalul anului 2024.

Din volumul total, investiția directă, respectiv credite intra-grup, se ridică la 51,5 miliarde euro. Datoria externă, incluzând Administrația publică, alocările de DST la Banca Națională, sumele deținute de societățile care acceptă depozite, exclusiv banca centrală și altele, a totalizat 175,9 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17% în perioada ianuarie – noiembrie 2025, comparativ cu 21,5% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2025 a fost de 6 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024. Gradul de acoperire a datoriei pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2025 a fost de 103,5%, comparativ cu 103,6% la 31 decembrie 2024.

Prețurile au crescut în 2025

Anul 2025 s-a încheiat prost pentru marea majoritare a românilor, din punct de vedere economic. Aceștia au fost obligați să scoată mai mulți bani din buzunar, pe fondul , raportat la perioada anterioară. Mai exact, nu doar datoria externă a crescut, ci și prețurile plătite de cetățeni pentru diferitele bunuri și servicii.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), energia electrică este prima în topul scumpirilor în ritm anual. Electricitatea a înregistrat cea mai mare creștere de preț în decembrie 2025, fiind cu 60,91% mai scumpă față de decembrie 2024. Datele indică o ușoară temperare, în decembrie, față de luna noiembrie, cu o scădere simbolică de 0,01%.

Creșteri au fost înregistrate la energia termică (+18,8%), cărți, ziare și reviste (+10,16%). De asemenea, la nivel luna, în luna decembrie, comparativ cu noiembrie, gazele s-au scumpit cu 2,9%. În schimb, în ultima lună s-au ieftinit combustibilii cu 1,29%.

Transportul, cafeaua și cacao au pus o presiune suplimentară pe bugetele gospodăriilor. În cazul cacao și a cafelei, scumpirea a fost de 24,67%. Fructele proaspete au urmat acest trend, cu o majorare de 15,19% față de finalul anului 2024. Dacă privim evoluția din luna decembrie, cafeaua a continuat să se scumpească (+3,16%), în timp ce citricele și fructele meridionale au beneficiat de o ieftinire sezonieră de 4,67%.

În sectorul serviciilor, cea mai mare creștere este reprezentată de transportul pe calea ferată, cu 24,40%, urmat de transportul aerian (+18,37%) și serviciile de igienă și cosmetică (+17,65%). Luna decembrie a adus o explozie a tarifelor la transportul aerian, acestea crescând cu 17,99% într-o singură lună, în timp ce biletele de tren s-au scumpit cu 9,79% față de noiembrie.