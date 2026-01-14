Austeritatea lui Bolojan pune afacerile pe butuci. Aproape 1.000 de insolvențe la finalul anului trecut (VIDEO)

Finalul anului 2025 a adus un număr record de insolvențe. Peste 900 de dosare au fost deschise în fiecare dintre lunile septembrie, octombrie şi noiembrie, în timp ce în luna decembrie au fost consemnate peste 1.000 de insolvențe.

Capitala, campioană la insolvențe

București înregistrează cele mai multe dosare de insolvență, cu peste 250 de dosare în decembrie 2025. De la 172 de dosare de insolvență înregistrate în decembrie 2024, Capitala înregistrează o creștere de 48% a dosarelor de insolvență. Astfel, în decembrie 2025 doar în București au fost deschise 255 de dosare de insolvență.

În multe regiuni ale țării, evoluția insolvențelor a fost dramatică: Ialomița (+260%), Constanța (+219%), Brașov (+146%), Bihor (+132%), sau Iași (+100%).

La polul opus, o evoluție pozitivă a fost raportată în județe precum Botoșani, Mureș, Buzău și Harghita, unde numărul dosarelor de insolvență a scăzut comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Deși numărul total de insolvențe în primele 11 luni din 2025 a rămas aproape similar cu anul precedent, datele pentru ultimul trimestru arată că încep să se accentueze.

Domeniile cele mai afectate

Pe domenii de activitate, sectorul HORECA și cel al construcțiilor au fost cele mai lovite de măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan.

Astfel, avem o creștere a numărului de insolvențe de 150% la restaurante, la fel ca și în domeniul instalațiilor electrice și sanitare. Urmează în topul insolvențelor transporturile rutiere de marfă, cu o creștere de 133%, comerțul cu amănuntul, creștere de 110%, și contrucțiile rezidențiale și nerezidențiale, unde numărul insolvențelor a crescut cu 91%, în decembrie 2025 față de decembrie 2024.