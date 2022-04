A fost vândută cea mai scumpă proprietate din în ultimii ani de RA-APPS. Cine sunt cumpărătorii terenului de 4.106 mp

A fost vândută de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS).

Terenul de 4.106 mp, aflat în una dintre cele mai exclusiviste zone din București, .

Licitația terenului s-a adjudecat la valoarea de 13,6 milioane de euro

În cadrul unei licitații din decembrie 2021, RAPPS a vândut proprietatea de 4.106 mp din Bulevardul Mircea Eliade, peste drum de clădirea Eliade Tower.

Licitația pentru prorietate , și s-a adjudecat la valoarea de 13,6 milioane de euro, fără TVA. Prețul terenului calculat la mp a fost de peste 3.300 de euro, fără TVA.

Terenul are deschidere la bulevradul Mircea Eliade, iar în spate se află hotelul Diesel. Peste drum de acesta se află clădirea Eliade Tower și proiectul One Floreasca City, dezvoltat de One United Properties.

Cine este cumpărătorul terenului de 4.106 mp

Potrivit Economica.net, cumpărătorul terenului de 4.106 mp este firma Comat Auto.

Comat Auto este deținută de Auto Cobălcescu (62,19%), Ioana Stăculescu (34,62) și soțul Eugen Stănculescu (3,19%), informează Termene.ro.

De asemenea, proprietarii Auto Cobălcescu pe un teren de opt hectare din de lângă magazinul Dedeman din Ghencea din capitală.

Ioana Stănculescu mai deține un teren de 3.000 de mp peste drum de magazinul Supeco de pe strada Postăvarul din sectorul 3, unde pentru construcția unui mic centru comercial cu demisol, relatează .