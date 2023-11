Adio, plata cash! Ce spune Dan Bucura despre scenariul dispariției banilor: „5.100 de lei nu mai am ce să fac cu ei” (VIDEO)

Din 11 noiembrie, românii vor avea de respectat noi plafoane. Realizatorul emisiunii „Selectiv” de pe B1 TV, Dan Bucura, a vorbit duminică despre .

Dan Bucura, despre limitarea plăților cash

La sfârșitul săptămânii trecute, a fost promulgată Legea nr. 296/2023, care va fi pusă în aplicare începând cu 1 noiembrie.

Cu toate acestea, în ceea ce privește reglementările referitoare la , acestea vor deveni efective după 15 zile de la publicarea legii, mai exact din 11 noiembrie.

„5.100 de lei, atât am aici. În momentul în care intră legea, adică peste câteva zile, nu mai am ce să fac cu ei. Nu mai am ce sa fac cu ei în relația cu firmele din România. 5.100 de lei sunt mai mulți bani decât poți să plătești tu, român, în relația cu o firmă, așa zice Guvernul.

Marea bucurie va fi între , unde acolo îți dă mai mult voie stăpânirea să schimbi și să plătești, dar firmă cu firmă maxim 1.000 de lei. Firmă cu privat maxim 5.000 de lei, iar dacă ești între două persoane fizice, acolo îți dă voie mai mult.

O lege care pe unii i-a isterizat. Am văzut partide politice care deja și-au făcut platforma de campanie cu chestia asta. Alții spun însă că așa este civilizația, așa e în lumea bună, așa e în Țările Nordice”, a susținut Dan Bucura.