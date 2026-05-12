Romprest acuză Primăria Sectorului 1 de manipulare publică: singurele hotărâri definitive obligă instituția să plătească zeci de milioane de lei

Romprest Service SA acuză Primăria Sectorului 1 că încearcă să „rescrie realitatea juridică” în conflictul contractual dintre cele două părți, prezentând public o soluție procedurală provizorie drept o presupusă victorie definitivă împotriva operatorului de salubritate.

Romprest acuză Primăria Sectorului 1 de manipulare

Compania susține că Primăria Sectorului 1 a transmis, pe 12 mai 2026, un comunicat „triumfalist”, prin care a indus ideea că instanța ar fi stabilit finalul contractului de salubritate la data de 30 iunie 2026, deși, potrivit Romprest, judecătorii nu au analizat fondul cauzei și nu au tranșat legalitatea sau durata contractului.

„Într-o nouă încercare de manipulare a opiniei publice, Primăria Sectorului 1 a ales să prezinte triumfalist o soluție procedurală provizorie drept o „victorie definitivă” împotriva Romprest, deși instanța nu a analizat fondul cauzei, iar adevăratele hotărâri definitive dintre părți sunt cele care obligă instituția să achite datorii uriașe către operatorul de salubritate.

Această conduită constituie o comunicare neloială prin care Primăria Sectorului 1 subminează și încearcă să se substituie autorității instanțelor de judecată, denaturând cu bună știință adevărul judiciar. Este o tentativă de intoxicare publică agresivă, în condițiile în care nicio instanță nu a soluționat pe fond durata contractului sau validitatea clauzelor acestuia.

Comunicatul transmis de Primărie în data de 12 mai 2026 nu reprezintă o informare onestă a cetățenilor, ci o tentativă evidentă de a distorsiona realitatea juridică și contractuală a unui conflict pe care chiar administrația locală l-a provocat și îl întreține de ani de zile prin blocaje financiare, sancțiuni contestabile și refuzul sistematic de a respecta obligațiile asumate, inclusiv cu costuri semnificative pentru Primarie constand in actualizari de debite si penalitati de intarziere.”, arată comunicatul operatorului de salubrizare.

Romprest: Instanța nu a stabilit finalul contractului la 30 iunie 2026

„Afirmația Primăriei conform căreia „Romprest pierde în instanță” este falsă și construită deliberat pentru a crea impresia unei decizii definitive care, în realitate, nu există. Acțiunea formulată de Romprest în dosarul nr. 5556/3/2026 nu a urmărit „prelungirea artificială” a contractului, așa cum susține Primăria, ci clarificarea efectelor juridice ale Actului Adițional nr. 6 și constatarea faptului că anumite condiții prevăzute în acel act nu au fost niciodată îndeplinite.

Mai exact, litigiul viza exclusiv:

• constatarea neîndeplinirii unor clauze obiective din Actul Adițional nr. 6;

• precum și, în subsidiar, constatarea faptului că Romprest deține în proprietate o stație de sortare — element care bloca oricum aplicarea unor reduceri suplimentare ale duratei contractului.

Tribunalul București nu a analizat fondul cauzei și nu a tranșat legalitatea sau durata contractului. Instanța a admis exclusiv o excepție procedurală de inadmisibilitate. Cu alte cuvinte, nu există astăzi o hotărâre definitivă care să confirme versiunea prezentată public de Primăria Sectorului 1, hotărârea pronunțată nefiind executorie și fiind supusă recursului.

Transformarea unei soluții procedurale de etapă într-o presupusă „victorie decisivă” spune mai multe despre strategia de comunicare a Primăriei decât despre realitatea juridică a dosarului.”, mai arată comunicatul Romprest.

Compania susține că singurele hotărâri definitive obligă Primăria la plată

În paralel cu mesajele publice despre presupuse „înfrângeri” ale Romprest, compania afirmă că administrația locală evită să menționeze faptul că singurele hotărâri definitive și executorii dintre părți sunt cele care obligă Primăria Sectorului 1 să achite datorii semnificative.

La acest moment, potrivit operatorului:

peste 56 de milioane de lei reprezintă facturi restante de salubritate care constituie titluri executorii;

peste 103 milioane de lei reprezintă penalități contractuale;

cea mai veche factură neachitată are scadența depășită cu peste 2050 de zile.

Romprest susține că, în ciuda existenței unor hotărâri definitive, refuză punerea lor în executare.

„Aceasta este realitatea pe care administrația locală încearcă să o împingă în plan secund prin conferințe de presă și comunicate triumfaliste”, se arată în comunicat.

„Sancțiunile” invocate de Primărie, descrise drept mecanism de presiune financiară

Operatorul mai afirmă că amenzile și penalitățile invocate public de Primărie nu reprezintă dovezi ale unei presupuse „disciplinări”, ci fac parte dintr-un mecanism continuu de presiune financiară exercitat asupra companiei.

Romprest susține că multe dintre obligațiile invocate ca fiind încălcate aparțin chiar autorității locale, care refuză să își îndeplinească propriile responsabilități privind organizarea serviciului public.

Compania reclamă, de asemenea:

reținerea ilegală din facturile curente a sumei de peste 8,96 milioane de lei, în baza unui act administrativ considerat caduc;

refuzul nejustificat de eliberare a garanției de bună execuție, în valoare de aproape 9 milioane de lei.

Reducerea unor servicii, pusă pe seama neplății cronice

Romprest respinge și acuzațiile privind scăderea calității serviciilor de salubritate, afirmând că reducerea anumitor frecvențe și cantități de servicii este efectul direct al refuzului sistematic al Primăriei de a achita prestațiile efectuate.

Compania precizează că a notificat legal Primăria și instituțiile competente asupra reducerii unor prestații începând cu 30 aprilie 2026, măsura fiind corelată strict cu nivelul resurselor financiare achitate efectiv de autoritatea contractantă.

În același timp, Romprest susține că activitatea de colectare a deșeurilor de la utilizatorii casnici și noncasnici continuă în regim normal, „din respect pentru cetățeni și pentru protejarea sănătății publice”.

Solicitare publică: încetarea campaniei de dezinformare

În final, Romprest Service SA solicită public Primăriei Sectorului 1 să înceteze campania de dezinformare, să respecte hotărârile judecătorești definitive, să își achite obligațiile financiare și să renunțe la strategia conflictului permanent.

Operatorul anunță că va continua toate demersurile legale necesare și susține că este convins că actul de justiție va confirma, în final, legalitatea poziției sale contractuale.

„Actul de justiție va consacra — așa cum a făcut-o de fiecare dată — legalitatea și justețea poziției noastre”, transmite compania.

Comunicatul complet al companiei Romprest îl puteți citi .