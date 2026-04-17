Activitatea Tarom continuă în regim normal, anunță compania, după apariția unor zvonuri despre criza de kerosen, anularea de zboruri și închiderea companiei.

Care este situația aprovizionării cu kerosen

„Compania transmite că are asigurat kerosenul necesar pentru derularea operațiunilor în regim normal”, transmite .

„Anunțul Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europa de la debutul lunii aprilie și cel din această săptămână al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) punctează o problemă reală a industriei de transport aerian, la nivel de continent”, se mai adaugă în comunicat.

Tarom subliniază că, în România, „nu avem o criză de aprovizionare cu kerosen, impactul resimțit la nivel de industrie provine din volatilitatea prețului țițeiului pe termen mediu și lung.” De asemenea, compania precizează că „are asigurate cantitățile necesare de , reconfirmate cu furnizorii săi” și că „niciunul dintre scenariile TAROM nu prevede anulări de zboruri peste următoarele 90 de zile pe motivul penuriei de carburant.”

Ce efecte au produs zvonurile

Tarom transmite că zvonurile au avut consecințe comerciale imediate: „Contextul general creat în ultima săptămână ca urmare a două valuri de anunțuri externe, începe să producă efecte negative asupra activității comerciale a companiei”. Compania afirmă că anumite titluri de presă au generat reacții ce au afectat contractele și vânzările.

Comunicatul menționează concret că „sute de bilete B2B și contracte pentru curse charter ce urmau a fi achiziționate de parteneri au fost puse în stand by în mai puțin de 24h de la aparițiile de presă, până la finalul lunii aprilie.” Aceste întârzieri sunt invocate ca exemple ale prejudiciilor comerciale produse de informațiile neconfirmate.

Ce se discută despre viitorul strategic al TAROM

TAROM neagă orice discuție privind închiderea companiei și respinge titlurile care afirmau că „Guvernul României va decide în două săptămâni dacă închide TAROM”, calificându-le drept „informații false și generatoare de acțiuni ce prejudiciază comercial compania”. Compania precizează că astfel de afirmații au afectat activitatea comercială curentă.

Totodată, TAROM este menționată „în raportul CNR9 făcut public ieri care indică faptul ca statul român își propune să se implice în analizarea direcției strategice de activitate a Companiei Naționale de Transport Aerian, fără a interfera cu activitățile operaționale curente.”

Comunicatul reafirmă că „Activitatea TAROM continua în regim normal, variantele comunicate pe 16 aprilie presei, aflate în evaluare, pot conduce la linii directoare și decizii viitoare asupra FORMEI pe care strategia companiei o va avea, nu la decizii proxime asupra FONDULUI, respectiv nu asupra operațiunilor zilnice ale TAROM.”