Pâinea se scumpește. Cotaţiile la grâu cresc pe fondul problemelor legate de îngrăşăminte

Adrian Teampău
17 apr. 2026, 20:33
Foto simbol: Pixabay
  Cotațiile la grâu sunt în creștere
  Specialiștii stau cu ochii pe prognoza meteo

Cotațiile la grâu cresc, îndreptându-se către cel mai mare avans săptămânal, din ultimele aproape două luni. Specialiștii se așteaptă la recolte slabe din cauza progonzelor meteo nefavorabile și a problemelor în aprovizionarea cu îngrășăminte. 

Cotațiile la grâu sunt în creștere

Specialiștii sunt îngrijorați cu privire la viitoarea recoltă de cereale, în condițiile în care apar probleme în aprovizionarea cu îngrășăminte. Cotaţiile la grâu se îndreaptă spre cel mai mare avans săptămânal din ultimele aproape două luni. Există îngrijorări cu privire la viitoarea recoltă, transmite Bloomberg.

Războiul din Iran a provocat daune serioase infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu. De asemenea, din cauza conflictului au fost perturbate fluxurile de combustibil şi îngrăşăminte prin Strâmtoarea Ormuz, care leagă Golful Persic de pieţele globale.

În aceste condiții, cel mai tranzacţionat contract pe grâu de la Chicago Board of Trade este în grafic pentru a înregistra o creştere de 5% săptămâna aceasta. Este cea mai mare majorare a prețului începând din februarie. Conform sursei citate, grâul roşu de iarnă cu bob tare este aproape de cel mai ridicat nivel din iunie 2024.

„Cea mai mare parte a majorării cotaţiilor a fost determinată de varietatea grâu roşu de iarnă cu bob tare, un indicator al temerilor privind seceta din SUA”, a apreciat Mike Verdin, consultant la CRM AgriCommodities.

Specialiștii stau cu ochii pe prognoza meteo

Pe de altă parte, seceta ar urma să afecteze zonele cheie din Marile Câmpii (Great Plains) din SUA. De cealaltă parte, în Australia recolta de grâu este afectată de deficitul de mijloace agricole de producţie şi seceta persistentă. De asemenea, seceta afectează şi părţi din regiunea Mării Negre şi unele zone din Europa.

Astfel, au fost reduse estimările privind recolta în unele din regiunile cu cea mai mare producţie din lume, conform previziunilor Vaisala XWeather.

Dificultăţile provocate de reducerea aprovizionării cu îngrăşăminte, ca efect al războiului din Iran, şi evoluţiile fenomenului climatic El Nino au ajutat de asemenea la majorarea cotaţiilor, susţine Tobin Gorey, analist la Cornucopia Agri Analytics. El se așteaptă ca tendinţa să continue dacă se înregistrează noi probleme la recoltele din Australia şi Argentina.

Fermierii din întreaga lume se grăbesc să îşi asigure aprovizionarea cu mijloace agricole de producţie. În unele cazuri, ei trec la culturi mai puţin dependente de îngrăşăminte. Astfel, perturbările legate de războiul din Iran provoacă îngrijorări cu privire la securitatea alimentară. Acestea au afectat încrederea pe pieţele agricole, care anterior erau presate de o ofertă amplă.

