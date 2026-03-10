ANAF se confruntă cu o criză de personal fără precedent, având în prezent peste 4.100 de posturi neocupate.

De ce ANAF se confruntă cu dificultăți majore în păstrarea angajaților

Președintele instituției, Adrian Nica, a tras un semnal de alarmă marți, precizând că deficitul reprezintă peste 20% din schema de personal.

Principala problemă identificată de conducerea este nivelul salarizării, care nu mai este competitiv în raport cu restul pieței. Lipsa specialiștilor se resimte cel mai grav în structurile care gestionează prețurile de transfer, comerțul electronic sau marii contribuabili.

„Cred că principala problemă este partea de resursă umană, unde resursa e limitată, iar salarizarea noastră e proastă şi foarte proastă. (…) Modul în care plătim serviciile colegilor noştri este unul mult sub nivelul pieţei. Serviciile importante, gen preţuri de transfer, control comerţ electronic, structura de mari contribuabili şi Capitala – nu avem personal. De ce ai lucra într-o structură cu risc total, cu vizibilitate atunci când faci ceva prost, şi tu mai ai trei ani până la pensionare, şi nu preferi să te duci la administraţia Bolintin Vale. E la fel”, a declarat marţi şeful Fiscului, Adrian Nica

Ce salarii oferă instituția pentru a atrage specialiști noi

Pe de altă parte, salariile necompetitive fac extrem de dificilă atragerea de specialiști, mai ales din zona competențelor digitale, unde oferta de pe piața privată este mult mai atractivă. Adrian Nica a oferit cifre concrete pentru a arăta situația actuală a veniturilor din instituție.

„Dacă e tânăr, îi oferim 3.500 lei, iar dacă are 20 de ani vechime – circa 7.000 de lei. E foarte greu să atragem resursa umană de calitate în condiţiile astea”, a punctat acesta.

Ritmul în care angajații părăsesc sistemul este unul „înfiorător”, iar înlocuirea acestora devine o misiune aproape imposibilă.

„ANAF are un ritm înfiorător de plecări. Nu e nevoie nicio reducere, au ieşit natural. Pe termen scurt e uşor să spui, ca manager, eu nu dau oameni afară. Nu ştiu ce-o să facem peste 7 luni, un an, ce atragem, ce punem în loc. Va fi greu pentru noi”, subliniat acesta.

Cum afectează vârsta medie a personalului tranziția către un sistem digital

Digitalizarea Fiscului se lovește de un alt obstacol major: vârsta înaintată a inspectorilor actuali. Cu o medie de 53 de ani, mulți angajați au dificultăți în a renunța la vechile metode de control în favoarea noilor instrumente tehnologice puse la dispoziție, cum este sistemul SAF-T.

Discuțiile au avut loc în cadrul unei conferințe anuale unde s-a subliniat că rolul tehnologiei va deveni tot mai puternic, în ciuda problemelor interne de personal, scrie .