Autoritățile fiscale au derulat o amplă acțiune de control în sectorul ride-sharing, vizând modul de declarare a veniturilor și respectarea obligațiilor fiscale. Rezultatele verificărilor indică sume semnificative stabilite suplimentar și multiple nereguli cu potențial penal.

Ce au descoperit inspectorii în urma verificărilor

În urma controalelor desfășurate la nivel național, inspectorii au analizat activitatea a 135 de firme care operează în domeniul transportului alternativ. La finalul acțiunii, a stabilit obligații fiscale suplimentare de aproape 78,3 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis joi seara.

Documentul arată că au fost aplicate amenzi de aproximativ 3,3 milioane de lei pentru lipsa caselor de marcat, fiind confiscate în numerar peste 55 milioane de lei. Totodată, activitatea a 4.910 autovehicule a fost suspendată, acestea nefiind dotate cu aparate de marcat electronice fiscale, conform cerințelor legale.

Pentru a preveni ascunderea bunurilor și golirea conturilor, inspectorii fiscali au instituit popriri și sechestre pe active și disponibilități financiare. Valoarea totală a măsurilor asigurătorii depășește 107,8 milioane de lei, fiind vizate atât conturile bancare, cât și alte active ale firmelor controlate.

Reprezentanții instituției susțin că aceste intervenții au avut rolul de a garanta recuperarea prejudiciilor stabilite și de a limita riscul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

Care sunt cazurile considerate grave de autorități

În 11 situații, inspectorii au identificat indicii privind posibile fapte de evaziune fiscală, prejudiciul total estimat depășind 126 milioane de lei. Un prim exemplu vizează trei firme coordonate de aceeași persoană, care intermediau activitatea a peste 250 de , prejudiciul fiind estimat la peste 44 milioane de lei.

Un alt caz se referă la o companie cu peste 700 de mașini, care nu ar fi declarat integral veniturile și obligațiile salariale, generând un prejudiciu de peste 34 milioane de lei. De asemenea, administratorul unei firme cu 164 de autovehicule este suspectat că ar fi produs un prejudiciu de peste 21 milioane de lei, solicitând ulterior insolvența, relatează Hotnews.

Ce intenționează ANAF să facă în perioada următoare

Autoritatea fiscală anunță continuarea controalelor în , utilizând inclusiv date furnizate direct de platformele digitale, în baza noilor instrumente legale introduse în 2025. Instituția avertizează că mecanismele prin care taxele sunt reduse artificial sau riscurile fiscale sunt transferate către șoferi vor fi identificate și sancționate.