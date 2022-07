Anca Vlad, la summitul EFB: Afacerile de familie sunt afectate de valul masiv de reglementări UE

Afacerile de familie din ţara noastră au fost reprezentate la 2022 European Family Businesses Summit, eveniment de mare anvergură, ce s-a desfăşurat, la Berlin, în perioada 13-14 iunie 2022, de Asociaţia Family Business Network România. Anca Vlad, vicepreşedintele Family Business Network România şi membru în Boardul European Family Businesses, preşedinte Fildas-Catena, a fost speaker în cadrul evenimentului la care s-au reunit personalităţi marcante din lumea de business şi politică europeană. La eveniment a participat şi domnul Christian Lindner, Ministrul German de Finanţe.

La Summit au fost prezenti actionari ai unor firme valoroase din întreaga Europă: Germania, Franţa, Polonia, Finlanda, Portugalia, Spania.

Din partea Family Business Network România au participat la Summit: Anca şi Alexandru Vlad, Rodica Bontas, Adrian Bodea, Răzvan Neamţu, Lavinia Constantinescu, Sandra Felicia şi Matei Şerban Grădinariu.

Anca Vlad a vorbit despre necesitatea regândirii legislației punitive a Uniunii Europene, cu mare grijă, pentru a nu afecta prin amenzi disproporționate activitatea acestora.

„Incontestabil, afacerile de familie joacă un rol semnificativ în economia UE. Potrivit unui raport al Comisiei Europene, afacerile de familie reprezintă mai mult de 60% din toate companiile din Europa. Rapoartele nu par să fi observat însă impactul pe care valul masiv de reglementări îl are asupra afacerilor de familie. În ultimul deceniu, numărul reglementărilor care ar putea declanșa amenzi masive în caz de încălcări a crescut semnificativ. Pe lângă aspectele tipice care trebuie tratate (de exemplu, conformitatea fiscală, care în sine crește în complexitate an de an), alte domenii continuă să crească în complexitate și în ceea ce privește nivelul amenzilor aplicabile, în multe cazuri disproporționat în raport cu relevanța încălcărilor reale. Toate aceste legi, reglementări, îndrumări, însumând mii de pagini în total, se traduc într-o multitudine de proceduri și reglementări interne, precum și domentaţii nesfârșite care ar trebui citite de către antreprenori! Se creează astfle situaţii birocratice în creștere, în cadrul a ceea ce ar trebui să fie firme agile, antreprenoriale, limitând astfel capacitatea lor de a materializa caracteristicile care sunt avantajul foarte distinctiv al afacerilor de familie. Companiile noastre sunt primele interesate să opereze într-un mediu legal și bine reglementat. Dar, pentru a prospera, legile și reglementările ar trebui să ia în considerare proporționalitatea sarcinii de conformare impuse față de resursele care trebuie alocate și semnificația acestor reguli, pentru antreprenori”, a declarat Anca Vlad.

Ursula von der Leyen: „Întruchipați ceea ce este mai bun din economia noastră de piață din Europa”

„Afacerile de familie sunt coloana vertebrală a economiei noastre europene. Afacerile de familie nu încetează niciodată să inoveze. Nu se concentrează pe următoarea adunare a acționarilor. Ele apreciază dezvoltarea durabilă și investițiile de care vor beneficia generațiile viitoare. Pe scurt: întruchipați ceea ce este mai bun din economia noastră de piață din Europa”, a declarat într-un mesaj video Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

„Inflația, prețurile mari la energie, lanțurile de aprovizionare perturbate de pandemie, costurile ridicate ale transformării ecologice și digitale – acestea sunt provocări atât pentru companii, cât și pentru țările UE. Depășirea lor necesită companii competitive, finanțe stabile și o UE eficientă”, a declarat Udo J. Vetter, preşedintele European Family Business.

Membrii Family Business Network Romania: Adrem Invest, Agricin, Amset Prodexim, Arena City Center, Autonom, Bog’art, Cristim, Dinamic 92 Distribution, DMF Poliplast, Electra, Eximtur, FAN Curier, Fildas Trading, Flame Data Technologies, Global Vision, Imob, Integrata Pascani, Ivatherm, M&M Product, Novaintermed, Piata de Gros Abundia, Sandra Trading, Secom Healthcare, Secpral Pro Instalatii, Skela Industries, Tecnostar Consulting, Temad Co, Tester Grup, Transavia.