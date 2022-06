Avem șase plaje steag albastru pe litoralul românesc. Ucraina, aflată în plin război, are 17

Cele mai bune plaje din lume sunt cele care primesc certificarea Blue Flag (Steag Albastru). Certificarea se acordă în fiecare an, pe baza unor criterii stricte.România are 6. Ucraina, aflată în plin război, are 17. În 2022, potrivit site-ului oficial, șase plaje din România au primit eticheta Steagul Albastru, cu una în plus față de anul precedent.

România are 6, Ucraina are 17 iar Bulgaria are 13 plaje albastre

: „Vega Vintage” din staţiunea Mamaia, care aparține singurului hotel de cinci stele din Mamaia, dețiut de omul de afaceri Gabriel Comănescu, „Marina Regia” din Năvodari, „Phoenicia” din Năvodari, „Citadel” din Eforie, „Azur” din Eforie şi „Phoenicia Blue View” din Olimp. Grupul Phoenicia este deținut de omul de afaceri Mohammad Murad.

„În urma verificării îndeplinirii criteriilor de acordare a Steagurilor Albastre, documentaţia trimisă, care include şi declaraţia juriului naţional de evaluare a îndeplinirii criteriilor programului, precum şi cele şase aplicaţii, a fost evaluată de către juriul internaţional, iar toţi cei şase aplicanţi au primit eticheta Steag Albastru pentru sezonul turistic 2022″, a anunțat Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Deși se află în plin război, Ucraina are 17 plaje blue flag, cele mai multe pe malul Mării Negre și în regiunea Kiev. Bulgaria are 13.

Criterii stricte inclusiv calitatea apei

Steaguri albastre sunt acordate plajelor pe baza unei liste de criterii stricte, inclusiv calitatea apei, servicii precum echipamente de prim-ajutor, acces pentru persoanele cu dizabilităţi, dar şi practici ecologice. Prin urmare, acestea sunt acordate doar plajelor organizate.

Steagul Albastru este printre cele mai recunoscute etichete ecologice voluntare din lume acordate plajelor, porturilor de agrement şi operatorilor de turism durabil.

Inițiat în 1987

Programul „Steagul Albastru – Blue Flag” a fost iniţiat în anul 1987, Anul European al Mediului, de către Fundaţia de Educaţie pentru Mediu, cu scopul de a premia plajele şi porturile de agrement pentru calitatea lor, precum şi de a impulsiona autorităţile publice locale şi sectorul privat în a lua măsuri pentru îmbunătăţirea zonei de coastă.