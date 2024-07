Care e, de fapt, capcana din spatele plăților anticipate la credit: “Li se pare wow. De fapt, este o păcăleală”. Un specialist a spulberat acest mit

Bogdan Dinu, specialist în educație financiară, a explicat la care sunt motivele pentru care plățile nu ar trebui să fie o alternativă. Lună de lună sunt mulți români care fac acest lucru, cu gândul că vor scăpa mai rapid de povara .

„Există o chestiune la creditare”

Bogdan Dinu a spus că această metodă vine la pachet cu o mică ”păcăleală”, pe care puțini români o înțeleg.

”Există o chestiune la creditare, pe care foarte puțină lume o înțelege, dar pe care eu vreau să o explic. În momentul în care oamenii spun că vor să facă o plată anticipată, poate fi OK, dar nu este cea mai inteligentă metodă de a utiliza banii.

Cu alte cuvinte, dacă ești neliniștit cu privire la faptul că ai credit, nu poți dormi noaptea, poți depune eforturi pentru a achita anticipat creditul. Dacă vrei să faci asta, cel mai inteligent este să plătești anticipat cu scăderea perioadei. Mergi la bancă și spui că vrei să faci lună de lună o plată cu scăderea perioadei. Banca nu te poate refuza, este dat prin lege, este obligată. De ce așa? Pentru că în acest fel scădem cel mai mult dobânda”, a precizat specialistul în educație financiară.

„De fapt, este o păcăleală. De ce?”

”Acum voi explica și de ce nu este eficient. Majoritatea oamenilor se duc la bancă și spun că vor să facă o plată anticipată prin scăderea perioadei, se uită la scadențar, și văd că au achitat 1000 de lei în plus și poate au economisit din dobândă 3000 de lei. Și li se pare wow, de trei ori randament? Este enorm! De fapt, este o păcăleală. De ce? Tu nu ai făcut de trei ori randament astăzi, tu continui să plătești creditul timp de 20 de ani. Să spunem că aveam un credit pe 22 de ani, am făcut o plată anticipată cu scăderea perioadei, am scăzut doi ani, de exemplu, cu plata aceea anticipată, și mai avem de plătit 20 de ani.

Tu ai făcut acei 3000 de lei, adică x3 din dobândă, pe toți cei 20 de ani. Cu alte cuvinte, să calculezi efectiv cat ai câștigat din acea plată anticipată, ar trebui să iei toată suma de pe cei 20 de ani din viitor, să o aduci în prezent, printr-o metodă ce se cheamă ”discounted cash flow technique”. Simplist vorbind, cât costă o pâine acum, și cât va costa o pâine în 20 de ani? Degeaba îmi spui tu mie că ai economisit 3000 de lei acum, când tu ai economisit la puterea de cumpărare de peste 20 de ani. Adică mult mai puțin. Cu alte cuvinte, tu nu ai făcut randament x3, tu ai făcut acel puțin peste 5% cât ai, de fapt, dobânda la credit. Acela este, de fapt, câștigul tău la credit. Nu este de trei ori sau de patru ori. Știu că este mai greu de înțeles acest lucru, pentru că una este să privești puterea banilor în prezent, și alta este să privești puterea banilor din viitor și să o aduci în prezent.

Îmi doresc să înțeleagă din ce în ce mai multă lume că inflația poate să meargă și în sens pozitiv pentru tine”, a mai explicat Bogdan Dinu.