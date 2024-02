Cât câștigă pe lună un președinte de asociație de bloc. „Nu merită banii aceștia”

are nevoie de un președinte care să se ocupe de problemele care apar și să le rezolve. De cele mai multe ori, persoanele care acceptă această funcție fie au în grijă, fie nu au altă ocupație și vor o sursă de venit.

Cu toate acestea, venitul nu este la fel. Acesta variază în funcție de numărul de apartamente de care persoana are grijă, iar o persoană a vrut să afle cam ce salariu ar primi dacaă ar avea 100 de apartamente în grijă, conform

„Doresc să fac un sondaj și aș vrea să întreb în grup cam cât ar fi salariul pentru un președinte de asociație ce administrează un bloc cu 100 de apartamente? Mulțumesc!”, a scris cineva pe grupul Asociații de proprietari în România.

Ce venituri au președinții de bloc

La postare s-au strâns sute de comentarii în care internauții și-au dat cu părerea despre bani pe care președinții de asociație îi primesc, dar și despre atribuțiile lor.

„Bună seara, eu la 132 apartamente am 1500 net”;

„Cu toate că sunt președinte de asociație (200 lei/82ap) și eu dezagreez această formă de organizare, mai precis vestita lege pe care unii o consideră a doua biblie. Este stufoasă, greu de aplicat, trebuie simplificată și mai multă autonomie, doar AP sunt private. Trebuie să existe o formă de organizare, noi avem facturi individuale în afară de salubritate (nu vor facturare individuală) și curent casa scării. Noi avem o convenție cu compania de apă (nu toate, în oraș, sunt AP care încasează banii pt companie), avem o persoană, da citirea pentru toți, ei emit facturi individuale.

La curent ar fi simplu, ce ne facem cu salubritatea, nu vor individual. Altă chichiță, privind personalitatea juridică este cazul rău platnicilor, cineva trebuie să-i notifice, chiar să-i dea în judecată (am pe rol, două cazuri). Cazul ideal ar fi să se organizeze toți pentru curățenie și să nu fie rău platnici, dar greu. Este în oraș o AP simplificată pe o scară, desprinsă dintr-o AP mamut, făcută de mine cu un vecin încă din 2001, (nu mai locuiesc acolo) costuri aproape zero. Există varianta ca AP să încredințeze totul unei firme care face ce trebuie, nu ce hotărăsc trei babe în fața blocului. Am întâlnit acest caz în multe locuri, chiar și unde a locuit fi-miu, undeva în Brașov, curățenie impecabilă, pe exterior super, spații verzi, pomi. Nu AG (cu balamucul din dotare), nu convocare, nu bălăcăreală, costuri identice”, sunt unele dintre comentarii.

Atribuțiile unui președinte de bloc

Un utilizator a dezvăluit și care sunt reponsabilitaățile unui președinte de bloc.

„Președintele, femeia de serviciu instalatorul plus schimbare apometre, citire căldură dezinsecție, interfon, lift, diverse avertizoare etc, cu toate firmele președintele semnează contracte astfel ajungi pe listă la 500, 600, 700, 800 pentru 2 pers și 2 sau 3 camere, restul de cheltuieli nu se mai pun, noroc cu asistații sociali că plătesc cu ajutoare căldură, lumina, etc restul listei plină de restanțe”, a spus un internaut.

Oamenii subliniează faptul că este mult prea multă muncă pentru bani pe care președintele de bloc îi primește.

„Părerea mea, după 5 ani de această funcție. Nu merită banii aceștia, la câtă muncă e, e puțin.

Repet, vorbesc că merită mai mult pentru președintele care chiar se implică și face treaba corectă”;

„Sincer chiar se alarmează unii degeaba, păi dacă femeia de serviciu ia 1000 lei net, un președinte care are atâtea responsabilități ar trebui să muncească pro bono? Eu la o asociație de 80 de apartamente am 1200 lei net. Atâta timp cât sunt la dispoziția lor 24/24, zilnic mi se pare normal”;

„La noi la bloc, 90 ap, 700 în mână, dar depinde cunosc cazuri când iau și 1000, sunt cazuri unde nu iau nimic, cum stabiliți în ad generală”;

Dar, sunt și persoane care consideră că bani pe care îi primește un președinte de bloc sunt suficienți pentru munca depusă.

„64 apartamente- 200 lei net”;

„430 de apartamente 1000 lei net. Sunt mulțumită”, sunt unele dintre comentarii.