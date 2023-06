Cătălin Drulă, despre „distrugerea economiei” de către „această alianță în jurul PSD plus satelitul său, PNL”: „Peste tot frânează economia. Inflația este foarte mare. Gaura la buget este enormă” (VIDEO)

Deputatul Cătălin Drulă, liderul USR, i-a acuzat pe cei de la PSD și PNL că distrug economia, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan, și a reclamat că economia frânează, inflația este foarte mare, iar gaura din buget este enormă.

Cătălin Drulă (USR) acuză PSD și PNL că distrug economia

Întrebat despre lista numelor vehiculate pentru următorul guvern, liderul USR a spus: „Eu nu văd acea listă, dar să știți că le spun telespectatorilor că e mai bine că nu o văd, pentru că la fel ca ei m-aș enerva (…). România are probleme reale și avem o urgență”.

„Atenție, fără economie, nu poate funcționa un stat, toată prosperitatea noastră, tot binele pentru toate școlile mai bune pe care le vrem, educația, zona de sănătate, infrastructura, locuri de muncă țin de economie, or rău mai mare ca cel făcut de această alianță în jurul PSD plus satelitul său, PNL, în distrugerea economiei în acest an și jumătate, și puteți vorbi în economia reală cu oameni care au businessuri, care au afaceri, cu antreprenori, în zona de transporturi, de construcții, peste tot frânează economia, inflația (…) este foarte mare, ultima cifră anunțată de INS, 20% la mâncare, și asta oricum de la INS nu știi câtă încredere poți să ai în ele pentru că am văzut creșteri economice anunțate pe care apoi le-au revizuit ca fiind inexistente”, a adăugat Cătălin Drulă.

„Pe primul trimestru al anului nu mai avem creștere economică, gaura la buget este enormă, acestea sunt problemele reale. Pentru că să știți că și profesorii sunt în stradă pentru că această inflație le-a mâncat teribil din venituri”, a mai spus deputatul, care a vorbit și despre intenția PNL de la UDMR.